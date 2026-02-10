İlhaktan önce son adım

Haydut devlet İsrail'de güvenlik kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria’da aldığı son kararlar, Filistinliler ve uluslararası hukuk çevreleri tarafından bölgenin fiili ilhakına giden en tehlikeli eşik olarak değerlendiriliyor. Gazze Şeridi’nde ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdüren Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria’da da statükoyu kökten değiştirecek adımlarını hızlandırdı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın öncülüğünde güvenlik kabinesinde onaylanan düzenlemeler, Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde dahi terör devletinin “denetim ve kontrol faaliyetlerini” sınırsız genişletmeyi amaçlıyor. Smotrich, bu adımların “Filistin Devleti fikrini ortadan kaldırmayı” hedeflediğini açıkça dile getirdi. Filistinliler için bu kararlar, 1967’den bu yana alınan en kritik ve en tehlikeli adım olarak görülüyor. Bölge halkı, bunun ilhaktan önceki son aşama olduğu görüşünde birleşiyor.

SUDAN BAHANELERLE MÜDAHALE

Kararlar işgalci güç İsrail'in, Batı Şeria’da Filistin halkının mülkiyetindeki topraklara “su ihlalleri, çevre kirliliği ve arkeolojik alanlara zarar” gibi gerekçelerle daha kolay müdahale edebilmesinin önünü açıyor. Bu gerekçelerin uzun süredir Filistinlilere ait yapıların yıkımında kullanıldığına dikkat çekiyor.

EL-HALİL VE BEYTÜLLAHİM YAHUDİLEŞTİRİLİYOR

En dikkat çekici adımlardan biri, El Halil’de ruhsat ve imar yetkilerinin Filistin belediyesinden alınarak İsrail ordusuna bağlı “Sivil İdare”ye devredilmesi oldu. Bu düzenleme ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin arazi satın almasının önündeki hukuki engeller büyük ölçüde kaldırılıyor. Smotrich, bunu “külfetli izin süreçlerinin sadeleştirilmesi” olarak tanımladı. Bir diğer kritik karar ise Beytüllahim’de de sorumluluğunun Filistinlilerden alınarak yeni bir İsrail idari birimine devredilmesi oldu. Ayrıca El Halil’deki yasa dışı Yahudi yerleşimleri için bağımsız bir belediye kurulmasına da onay verildi.

İSTİLANIN ÖNÜ AÇILIYOR

Mevcut Oslo Anlaşmaları’na göre Filistinliler yalnızca A ve B bölgelerinde inşaat yapabiliyor. C Bölgesi’nde inşa edilen Filistin yapıları ise düzenli olarak İsrail tarafından yıkılıyor. Ancak yeni kararla birlikte İsrail makamlarına A ve B bölgelerinde de ev yıkma yetkisi tanınması, Filistinlilerin elindeki son alanları da risk altına sokuyor. Oslo Anlaşmalarına göre A bölgesi tamamen Filistin Yönetimi yetkisi altında bulunması gerekiyor, B bölgesinin ise Filistin-İsrail ortak kontrolünde bulunması planlanıyordu. Son alınan karar ile bu sistem fiili olarak ortadan kaldırılıyor.

FİLİSTİN YÖNETİMİNİN TASFİYESİ

İnsan hakları savunucularına göre bu düzenleme, İsrailli yerleşimcilerin Ramallah gibi Filistin şehir merkezlerinde dahi mülk edinmesinin önünü açıyor. İsrailli hak örgütü Peace Now, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bu politikalarla Filistin Yönetimi’ni tasfiye etmeyi ve Batı Şeria’da fiili ilhakı kurumsallaştırmayı hedeflediği uyarısında bulundu. 1967’den bu yana işgal altında tutulan Batı Şeria’da yaklaşık 3 milyon Filistinli İsrail askeri yönetimi altında yaşarken, uluslararası hukuka aykırı şekilde kurulan 365 yerleşimde 500 binden fazla İsrailli yerleşimci İsrail yasalarına tabi bulunuyor. Yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları her geçen gün artarken, faillerin cezasız kalması da tepki çekiyor.

SÖMÜRGECİ TASFİYE POLİTİKASI

Terör devletinin hukuksuz ilhak kararına tüm Filistinli gruplardan tepki geldi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, skandal kararı, "ırkçı ve tehlikeli" olarak niteleyerek kınadı. Fettuh, söz konusu kararların "sömürgeci tasfiye politikasında eşi benzeri görülmemiş bir tırmanış" anlamına geldiğini ve Filistin halkının tarihi ile hukuki haklarına doğrudan saldırı niteliği taşıdığını belirtti. Hamas Sözcüsü Hazem Kasım ise, yaptığı açıklamada İsrail hükümetinin kararlarının “tüm Filistin topraklarını yutmayı ve asıl sakinlerini yerinden etmeyi amaçlayan sömürgeci bir programı” teyit ettiğini kaydetti.

8 İslam ülkesinden Batı Şeria uyarısı

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları işgal altındaki Batı Şeria'daki uygulamaları kınandı. Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada; İsrail'in bölgedeki son adımları ‘en güçlü şekilde’ kınandı. Bakanlar, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’da hukuka aykırı İsrail egemenliği dayatmayı, yerleşim faaliyetlerini kökleştirmeyi ve yeni bir hukuki ve idari gerçeklik oluşturmayı amaçlayan karar ve tedbirlerine tepki gösterdi. Bu adımların ‘Filistin halkını tehcir etme ve yasa dışı ilhak adımlarını hızlandırmaya yönelik’ olduğu belirtilen açıklamada, bakanların İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliğinin bulunmadığını yeniden teyit ettikleri ifade edildi.











