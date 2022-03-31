Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İngiliz istihbaratı Danışmanları Putine gerçeği söylemekten korkuyor
AVRUPA

İngiliz istihbaratı: Danışmanları Putin'e gerçeği söylemekten korkuyor

İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi Başkanı Jeremy Fleming, danışmanlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki durum konusunda gerçeği söylemekten çekindiklerini ancak Rus liderin yaptığı yanlış değerlendirmelerinin sonucunun "kristal berraklığında" olduğunu söyledi. GCHQ Başkanı, Batılı müttefiklerin, Putin'i bilgi savaşında yenmek ve siber tehditlerle mücadele etmek için "çok gizli istihbaratları" kamuoyuna açıkladığını kaydetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İngiliz istihbaratı: Danışmanları Putine gerçeği söylemekten korkuyor
Putin

Jeremy Fleming, Avustralya ziyaretinde bir üniversitede yaptığı konuşmada, Putin'in "durumu büyük ölçüde yanlış değerlendirdiğini" belirtti.

Rus liderin "Ukrayna halkının direnişini yanlış değerlendirdiğinin açık olduğunu" kaydeden Fleming,

  • "Eylemlerinin yol açacağı koalisyonun gücünü hafife aldı. Yaptırımların ekonomik sonuçlarını hafife aldı. Hızlı bir zafer elde edebileceğini zannedecek şekilde ordusunun yeteneklerini abarttı." ifadesini kullandı.

Silahları ve moralleri eksik olan Rus askerlerinin emirleri yerine getirmeyi reddettiğini, kendi ekipmanlarını sabote ettiğini ve hatta kazara kendi uçaklarını düşürdüklerini dile getiren Fleming, "Putin'in danışmanlarının ona gerçeği söylemekten korktuklarına inansak da neler olup bittiği ve bu yanlış değerlendirmelerin boyutu rejim için kristal berraklığında olmalı." dedi.

İşgalde 36'ncı gün: Ateşkes ilan eden Rusya geri çekiliyor
DÜNYA
İşgalde 36'ncı gün: Ateşkes ilan eden Rusya geri çekiliyor

Fleming, Ukrayna'daki masum insanlar ve giderek artan bir şekilde sıradan Ruslar tarafından ödenen maliyete rağmen Ukrayna savaşının Putin'in kişisel savaşı haline geldiğini söyledi.

GCHQ Başkanı, Batılı müttefiklerin, Putin'i bilgi savaşında yenmek ve siber tehditlerle mücadele etmek için "çok gizli istihbaratları" kamuoyuna açıkladığını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye teşekkür
DÜNYA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye teşekkür

Rusya: Ukrayna’da yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle yakıt depoları vuruldu
DÜNYA
Rusya: Ukrayna’da yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle yakıt depoları vuruldu
TOGGdan gururlandıran paylaşım

TOGG'dan gururlandıran paylaşım

​Milyonlarca kişi değerlendirdi: Dünyanın en iyisi oldu.
18 ayda 16 rekorbirden kırıldı

18 ayda 16 rekor
birden kırıldı

​İhracat ailesi Türkiye'nin gururu oldu.
100 bin kişiye iş kapısı açılacak

​Bakan Bilgin: Temmuzda enflasyon farkı değerlendirilecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan dönüşü önemli mesajlar...
Altıeylül bahara hazırlanıyor

Altıeylül bahara hazırlanıyor

Başkan Avcı: Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
Nisan ayı geldi

Nisan ayı geldi

Buz tutan göl halen çözülmedi.
Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

​Projeler hız kesmeden devam ediyor.
'Bunu tüm dünya duymalı'

'Bunu tüm dünya duymalı'

​Rus askerlerinin gizlice çektiği videoda dehşete düşüren sözler.

Kira geliri olanlar dikkat.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.