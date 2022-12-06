Dünya İngiliz sendikadan hükümete uyarı Ülke gıda krizine doğru uyurgezer şekilde ilerliyor
AVRUPA

İngiliz sendikadan hükümete uyarı: Ülke gıda krizine doğru uyurgezer şekilde ilerliyor

İngiliz Ulusal Tarım Sendikası (NFU) Başkanı Minette Batters, hükümetin önlem almaması halinde ülkenin bir gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
İngiliz sendikadan hükümete uyarı: Ülke gıda krizine doğru uyurgezer şekilde ilerliyor
Arşiv.

BBC'ye konuşan Batters, İngiliz hükümetine yükselen enerji, gübre ve maliyetler karşısında çiftçiyi desteklemesi çağrısında bulunarak, aksi halde ülkenin olası bir gıda kriziyle karşılaşabileceğini söyledi.

  • Batters, "Küresel oynaklığın dünyanın gıda üretiminin istikrarını, gıda ve enerji güvenliğini tehdit ettiği bir zamanda İngiliz gıda sektörü tehdit altında. Korkarım, İngiliz meyve ve sebze tedarikinin geleceği tehlikedeyken, ülke daha büyük bir gıda arzı krizine doğru uyurgezer bir şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede gübre fiyatlarının 2019'dan bu yana 3 kattan fazla yükseldiğini kaydeden Batters, yem ve mazot fiyatlarının da söz konusu dönemde yüzde 75'in üzerinde artış kaydettiğini ifade etti.

İngiltere'de kasımda gıda fiyatları yüzde 14,6 artış kaydetmişti.

İngiliz ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daralmış, ülkede enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

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