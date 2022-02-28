Dünya İngiltere Başbakanı Johnson ile Zelenskiy telefonda görüştü
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Johnson ile Zelenskiy telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde, önlerindeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir süre olduğuna inandığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
İngiltere Başbakanı Johnson ile Zelenskiy telefonda görüştü
Boris Johnson-Vladimir Zelenskiy

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Rus işgali sonrası Ukrayna halkının cesaretini ve Zelenskiy'nin bu tür sıkıntılı bir süreç karşısında liderliğini övdüğü belirtildi.

Görüşmede, Johnson'ın, Ukrayna halkının direnişinin kahramanca olduğunu da belirttiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Zelenskiy, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir süre olduğuna inandığını söyledi ve Johnson, İngiltere ve müttefiklerinin Ukrayna'ya verdiği savunma yardımının temin edilmesine yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Liderler, yakın temasta kalmaya devam etme konusunda anlaştı ve Johnson, İngiltere'nin, Ukrayna'nın egemenliğine olan sarsılmaz desteğini yineledi."

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