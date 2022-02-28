İngiltere Başbakanı Johnson ile Zelenskiy telefonda görüştü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde, önlerindeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir süre olduğuna inandığını söyledi.

Abone Ol