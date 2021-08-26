Dünya İngiltere Başbakanı Johnson Kabilden tahliyelere devam edeceğiz
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Johnson: Kabil'den tahliyelere devam edeceğiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamayı "barbarca terör saldırısı" olarak niteledi. Johnson ayrıca ülkesinin tahliye operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
İngiltere Başbakanı Johnson: Kabilden tahliyelere devam edeceğiz
Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Acil Durum Kabine Toplantıları (COBRA) kapsamında Afganistan'daki durumun ele alınmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Boris Johnson, "Barbarca bir terör saldırısı olduğunu, Kabil Havalimanında ABD ordusu üyelerinin hayatını kaybettiğini, Afgan kayıpların da olduğu bir dizi saldırı olduğunu doğrulayabilirim. ABD ve Afganistan halkına başsağlığı diliyorum." dedi.

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Tahliye programı devam edecek

Havalimanındaki saldırının ardından tahliye operasyonlarının "mümkün olduğunca hızlı ve verimli" olması gerektiğine işaret eden Johnson, tahliyelerin son ana kadar devam edeceğini ancak sona gelindiğini belirtti.

Johnson, insanların büyük çoğunluğunun zaten tahliye edildiğini ve bunun tamamen olağanüstü bir çaba olduğunu kaydetti.

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Taliban'ın planlanan 31 Ağustos çekilme tarihinden sonra insanların Afganistan'ı terk etmesine izin vermeye devam edeceğine inandığını vurgulayan Johnson, İngiltere'nin tahliye programına sahip olduğu zaman çizelgesine göre devam edeceğini bildirdi.

Başbakan, "fırsatçı terör saldırılarını" kınadığını ve bunların "aşağılık" olduğunu düşündüğünün altını çizdi, saldırının arkasında kimin olduğu sorusuna ise yorum yapmaktan kaçındı.

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