İngiltere Başbakanı Starmer Londra'daki zirvenin ardından Ukrayna'ya destek planını açıkladı: Arkamıza yaslanıp izleyecek değiliz

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Ukrayna konulu liderler zirvesinde Ukrayna'ya askeri yardımları sürdürme, Rusya'ya karşı ekonomik baskıyı artırma, barış müzakerelerinde Ukrayna'nın masada olması ve Ukrayna savunmasının güçlendirilmesi hususunda anlaştıklarını açıkladı. Starmer "Ukrayna'da (barış) anlaşmasını savunmak ve barışı garanti etmek için istekli olan (ülkelerden) oluşan bir koalisyon geliştirmek için ilerleyeceğiz. Her ülke katkıda bulunamayabilir ancak bu, arkamıza yaslanıp izleyeceğimiz anlamına gelmez" dedi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ev sahipliği yaptığı Ukrayna konulu liderler zirvenin ardından basına yaptığı açıklamada, ilk önceliklerinin bu çalkantılı zamanlarda "İngiliz halkının güvenliğini ve ulusal çıkarlarını" savunmak olduğunu belirtti.
"Minsk gibi bir anlaşmayı kabul edemeyiz"
Ayrıca Starmer, Ukrayna ve İngiltere arasında yeni bir anlaşmaya daha imza atıldığını duyurdu.
"Geçmişin hatalarından ders çıkarmalıyız." diyen Starmer, bu anlaşma ile sağlayacakları hava savunma desteğinin Ukrayna'daki kritik altyapıların korunmasında ve barış sürecinde bu ülkenin güçlendirilmesinde "hayati önem" taşıyacağını belirtti.
Starmer, "Rusya'nın kolayca ihlal edebileceği Minsk gibi bir anlaşmayı kabul edemeyiz." dedi. Başbakan Starmer, yapılacak yeni anlaşmada Ukrayna'ya sağlanacak destek konusunda her ulusun "elinden geleni en iyi şekilde" yapması gerektiğini vurguladı.
Zirvede uzlaşılan adımlar
Starmer, çok sayıda liderin bir araya geldiği zirvede, Ukrayna için üzerinde uzlaşılan noktaları açıkladı:
"Öncelikle Ukrayna'ya askeri yardım akışını sürdüreceğiz ve Ukrayna'yı şimdi güçlü kılmak için Rusya'ya ekonomik baskıyı artırmaya devam edeceğiz. İkinci olarak, kalıcı bir barışın, Ukrayna'nın egemenliği ve güvenliğini sağlaması gerektiği ve Ukrayna'nın (müzakere) masada olması gerektiği konusunda anlaştık. Üçüncü olarak, bir barış anlaşması durumunda, gelecekte herhangi bir işgali önlemek için Ukrayna'nın kendini savunma yeteneklerini artırmaya devam edeceğiz. Dördüncü olarak, Ukrayna'da (barış) anlaşmasını savunmak ve barışı garanti etmek için istekli olan (ülkelerden) oluşan bir koalisyon geliştirmek için ilerleyeceğiz. Her ülke katkıda bulunamayabilir ancak bu, arkamıza yaslanıp izleyeceğimiz anlamına gelmez."
Starmer, zirve kapsamında alınan kararların uygulanmasının takibi açısından yakın tarihte liderler ile yeniden bir araya geleceklerini açıkladı.
Starmer, bazı ülkelerin katkıda bulunmak istememesini de anlayışla karşıladığını belirtirken, Avrupa dışında yer alan Kanada'nın, koalisyon konusunda önde gelen ülkelerden biri olduğunu söyledi.
Starmer, savunulabilecek bir anlaşma yapılmasının öncelik olduğunu belirterek, geçmişte Rusya'nın bazı anlaşmaları ihlal ettiğini kaydetti.