İngiltere Başbakanı Starmer Londra'daki zirvenin ardından Ukrayna'ya destek planını açıkladı: Arkamıza yaslanıp izleyecek değiliz

"Öncelikle Ukrayna'ya askeri yardım akışını sürdüreceğiz ve Ukrayna'yı şimdi güçlü kılmak için Rusya'ya ekonomik baskıyı artırmaya devam edeceğiz. İkinci olarak, kalıcı bir barışın, Ukrayna'nın egemenliği ve güvenliğini sağlaması gerektiği ve Ukrayna'nın (müzakere) masada olması gerektiği konusunda anlaştık. Üçüncü olarak, bir barış anlaşması durumunda, gelecekte herhangi bir işgali önlemek için Ukrayna'nın kendini savunma yeteneklerini artırmaya devam edeceğiz. Dördüncü olarak, Ukrayna'da (barış) anlaşmasını savunmak ve barışı garanti etmek için istekli olan (ülkelerden) oluşan bir koalisyon geliştirmek için ilerleyeceğiz. Her ülke katkıda bulunamayabilir ancak bu, arkamıza yaslanıp izleyeceğimiz anlamına gelmez."