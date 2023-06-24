İngiltere Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya seyahat uyarısını güncelledi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya seyahat uyarısı
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Wagner grubunun Rus yönetimine isyan etmesinin ardından Rusya'ya seyahat uyarısını güncelledi.
Dışişleri Bakanlığı ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla yayımladığı seyahat uyarılarını güncelledi. Ülkenin Ukrayna sınırları, Moskova, St Petersburg ve Rostov'a seyahat uyarısı yinelendi.
Bu gece itibarıyla ülkenin güneyindeki Rostov bölgesinde de Wagner grubunun çeşitli noktaları işgal ettiği belirtilen açıklamada, askeri hareketlilik konusunda uyarıda bulunuldu.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
- "Durum tahmin edilemez olmayı sürdürmekte ve herhangi bir uyarı olmaksızın gerginliğin artma ihtimali bulunmaktadır. Bu dönemde Moskova, St Petersburg ve Rusya'nın farklı yerlerinde siyasi gösteriler yapılabilir. Bu durumlarda yerel medyadaki açıklamaları takip edip kalabalık toplantılardan ve mitinglerden kaçınmanız tavsiye edilir."
Rusya'dan İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerine uçuş yapılmadığı bilgisi de açıklamada hatırlatıldı.
Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı
Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.