İngiltere: İsrail'in hastane katliamı dehşete düşürdü

18:0825/08/2025, Pazartesi
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Gazze'de siviller ve gazetecilerin korunmasını istedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, terör devleti İsrail'in Nasır Hastanesi'ne saldırısına ilişkin açıklama yaptı. "Dehşete düştüm." diyen Lammy, "Siviller, sağlık çalışanları ve gazeteciler korunmalı. Acil ateşkese ihtiyacımız var" dedi.

Bakan Lammy, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Lammy,
"İsrail'in Nasır Hastanesi'ne yaptığı saldırı beni dehşete düşürdü. Siviller, sağlık çalışanları ve gazeteciler korunmalı. Acil ateşkese ihtiyacımız var."
ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni hedef aldı

İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne 2 ayrı saldırı düzenledi.

İkinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansıdı. Görüntüde İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 4'ü gazeteci, biri arama kurtarma ekibi çalışanı olmak üzere en az 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



