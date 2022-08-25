Dünya İngiltere kanalizasyon sularını Manş Denizine boşalttı ABden tepki geldi
AVRUPA

İngiltere kanalizasyon sularını Manş Denizi'ne boşalttı: AB'den tepki geldi

İngiltere'de uzun süre devam eden yüksek sıcaklıkların ardından gelen yoğun yağışlar nedeniyle yaşanan kanalizasyon taşkınlarında suların Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ne boşaltılması Avrupa Birliği'nde endişelere neden oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İngiltere kanalizasyon sularını Manş Denizine boşalttı: ABden tepki geldi
Arşiv.

Yağışlar nedeniyle kanalizasyon sistemlerinde sıkıntı yaşanan ülkede, taşan arıtılmamış suyun nehirlere ve denizlere boşaltılması AB Parlamentosu üyelerini harekete geçirdi.

Avrupa Parlamentosundan üç Fransız üye, Avrupa Komisyonuna kanalizasyon sızıntılarının AB'deki yüzme suları, balıkçılık alanları ve biyolojik çeşitliliği tehdit edebileceği konusunda uyarı mektubu gönderdi.

Avrupa Parlamentosu Balıkçılık Komitesi üyesi ve Normandiya yerel meclis üyesi Stephanie Yon-Courtin, "Manş Denizi ve Kuzey Denizi çöplük alanı değil. Çevrenin, balıkçılarımızın ekonomik faaliyetlerinin ve vatandaşlarımızın sağlığının, İngiltere'nin kanalizasyon suyu nedeniyle tekrar tekrar ihmal edilmesiyle ciddi tehlikeye atılmasına müsamaha edemeyiz." dedi.

Parlamento üyeleri, İngiltere'nin AB çevre standartlarına bağlı olmamasına rağmen Birleşmiş Milletlerin deniz haklarına ilişkin sözleşmesine imza attığını ve ortak deniz suyunu korumakla yükümlü olduğunu bildirdi.

Avrupa Komisyonu, şikayetler hakkında şimdiye kadar İngiltere ile temasa geçilmediğini kaydetti.

Komisyon Sözcüsü Dana Spinant, konu hakkında gerekenin yapılacağını söyledi.

Uzun süredir devam eden sorun için altı büyük su dağıtım şirketinin ihlallerinin araştırıldığı, çevre gruplarının bu firmaların gerekli onarımları yapmadığını iddia ettiği biliniyor.

İngiliz aktivist grubu "Kanalizasyona Karşı Sörfçüler", bu yaz İngiltere ve Galler'deki 171 bölgeden kanalizasyon taşmaları nedeniyle lağım sularının yüzme sularına döküldüğüne dair 654 uyarı bildirdi.

İngiltere ve Galler'de 17 Ağustos'ta yaklaşık 50 sahilde denize kanalizasyon sularının karıştığı yönünde vatandaşlara uyarı yapılmıştı.

Kamu atık sularının toplanması, arıtılması, dağıtılmasından sorumlu Southern Water şirketi, 15 Ağustos'ta denize boşaltılmaya başlanan atık sularının ev ve iş yerlerini korumak için yapıldığını açıklamıştı.

Southern Water şirketi, 2021'de, ülkenin güney sahillerine bilinçli olarak kanalizasyon sularının denize döküldüğünü kabul etmesinin ardından 90 milyon sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

İngiltere'de alarm: Fabrikalar kapanabilir
DÜNYA
İngiltere'de alarm: Fabrikalar kapanabilir
Kadıköyde muhteşem goller

Kadıköy'de muhteşem goller

​Fenerbahçe-Austria Wien maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Ölüm grubu belli oldu

Ölüm grubu belli oldu

​Şampiyonlar Ligi kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.
Gülşenden şaka gibi savunma: Arkadaşımın lakabı imam talihsizlik olarak iki kelime bir araya geldi

İmam hatiplilere yönelik çirkin ifadeler kullanan Gülşen adliyeye götürüldü.

İmam hatiplileri hedef göstermişti: Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen tutuklandı
Gündem

İmam hatiplileri hedef göstermişti: Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen tutuklandı

İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik çirkin ifadeleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Gülşen konser esnasında "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanarak İmam Hatiplileri hedef aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen tutuklandı.
Almanya’da enerji tasarrufu sağlayacak önlemler onaylandı
Dünya

Almanya’da enerji tasarrufu sağlayacak önlemler onaylandı

Almanya federal hükümeti, kış mevsimine girilmeden önce kamu binalarında ısıtmanın ve aydınlatmanın kısıtlanmasını içeren enerji tasarrufu önlemini onayladı. Böylece gaz kullanımının yaklaşık yüzde 2 oranında azaltılması hedefleniyor.

Büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan Almanya, son yılların en büyük enerji krizini yaşıyor. Alman hükümeti, Rusya’dan gelen gaz arzının azalması nedeniyle ve Rus gazına bağımlılığı azaltmak için alınan enerji tasarrufu önlemlerini onayladı.

Meral Akşener'in Arnavutköy ziyaretinde gerginlik: Ortalık bir anda karıştı
Gündem

Meral Akşener'in Arnavutköy ziyaretinde gerginlik: Ortalık bir anda karıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Arnavutköy'de esnafı ziyaret etti. Akşener'in ziyareti sırasında kendisine tepki gösteren bir kişi ile partililer arasında gerginlik yaşandı. Polisler, tepki gösteren kişiye kimlik kontrolü yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.