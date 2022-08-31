Dünya İngilterede 115 bin posta hizmetleri çalışanının grevi sürüyor
AVRUPA

İngiltere'de 115 bin posta hizmetleri çalışanının grevi sürüyor

İngiliz posta servisi Royal Mail çalışanları, enflasyonun altında teklif edilen maaş zammındaki anlaşmazlık nedeniyle iş bırakma eylemlerini devam ettirdi.

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Haber Merkezi AA
İngilterede 115 bin posta hizmetleri çalışanının grevi sürüyor
Arşiv.

Royal Mail'e bağlı ülke çapında görev yapan yaklaşık 115 bin çalışanın, 26 Ağustos, 31 Ağustos, 8 ve 9 Eylül'ü kapsayan dört günlük grevi ikinci gününde sürdü.

Çalışanlar, daha adil bir ücret talebinde bulundu

Greve giden işçileri temsil eden İletişim Çalışanları Sendikası, çalışanların daha adil bir ücret artışı talep ettiğini vurgulayarak, yapılacak ücret artışının, mevcut enflasyonu yansıtacak bir düzeyde olması gerektiğini bildirdi.

Royal Mail ise grevlerin firmaya zarar verebileceğini belirterek, iş bırakma eylemi nedeniyle mektupların ve bazı paketlerin teslimatının da aksayabileceğini kaydetti.

İşçiler, 8 ve 9 Eylül'de de greve gidecek

Sendika, işveren ile üç ay boyunca sürdürülen görüşmelerin ardından yıllık yüzde 5,5 seviyesinde olan ücret artışı teklifini reddetmişti.

İngiltere'de çok sayıda sendika grev kararı aldı

Ülkede yıllık enflasyon temmuzda yüzde 10,1'le son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Artan enflasyon karşısında çalışanların gelirlerinin erimesi ve enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde işçi sendikaları toplu grev kararları aldı.

Maaş zammı konusundaki anlaşmazlığın yanı sıra işçiler, çalışma koşullarının ve emeklilik haklarının da iyileştirilmesi talebinde bulunuyor.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.

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