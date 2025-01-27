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İngiltere'de 200 şirket kalıcı olarak haftada 4 gün çalışma kararı aldı

İngiltere'de 200 şirket kalıcı olarak haftada 4 gün çalışma kararı aldı

16:5227/01/2025, Pazartesi
AA
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Haftada dört gün çalışma prensibine katılan 200 şirketten 59'unu Londra merkezli firmalar oluşturdu.
Haftada dört gün çalışma prensibine katılan 200 şirketten 59'unu Londra merkezli firmalar oluşturdu.

İngiltere merkezli kampanya kuruluşu 4 Day Week Foundation (4 Günlük Hafta Vakfı) tarafından başlatılan kampanyaya, ülke çapından farklı sektörlerden 200 şirket katıldı.

İngiltere'de 200 şirket, kalıcı olarak haftada dört gün çalışma kampanyasına katıldı.


İngiltere merkezli kampanya kuruluşu 4 Day Week Foundation (4 Günlük Hafta Vakfı) tarafından başlatılan kampanyaya, ülke çapından farklı sektörlerden 200 şirket katıldı.


Çalışan sayısı 5 bini aşan bu şirketler, kalıcı şekilde haftada dört gün çalışma prensibini kabul etti. Şirketlerde haftalık çalışmanın gelir kaybı yaşanmadan 32 saat olarak düzenleneceği bildirildi.


200 şirketten 59'u Londra merkezli firmalar

Söz konusu şirketlerin 30'unu pazarlama, reklam ve basın ilişkileri şirketleri oluştururken, bunu 29 hayır ve sivil toplum kuruluşu, 24 teknoloji, internet teknolojileri ve yazılım şirketi, 22 danışmanlık ve yönetim şirketi takip etti.


Haftada dört gün çalışma prensibine katılan 200 şirketten 59'unu Londra merkezli firmalar oluşturdu.

#4 Day Week Foundation
#İngiltere
#Çalışma

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