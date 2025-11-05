Yeni Şafak
İngiltere'de 25 bin imza toplandı: İsrail futboldan men edilsin

00:255/11/2025, Çarşamba
AA
Wembley Stadı önünde toplanan grup, dilekçeyi federasyona teslim etti.
İngiltere’de başlatılan kampanyada, Gazze’deki soykırım nedeniyle İsrail’in uluslararası futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı. Birleşik Krallık Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen imza kampanyası kapsamında dilekçe, Wembley Stadı önünde İngiltere Futbol Federasyonuna teslim edildi. Platform temsilcileri, “Soykırımdan sorumlu bir devletin takımları sahaya çıkmamalı” çağrısında bulundu.

Gazze'de soykırım yapan İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa-Maccabi Tel Aviv maçının oynanmaması için İngiltere'de 25 bin imza toplandı.

"Soykırımdan sorumlu devletin takımları uluslararası futbol müsabakalarında oynamamalı"

Birleşik Krallık Filistin Dayanışma Platformu tarafından hazırlanan ve 25 bin kişinin imzaladığı dilekçe, platform sorumlusu Lewis Backon tarafından Wembley Stadı'ndaki İngiltere Futbol Federasyonuna teslim edildi.

Backon, Wembley Stadı önünde yaptığı açıklamada, "Soykırımdan ve apartheid uygulamalarından sorumlu bir devletin takımları uluslararası futbol müsabakalarında oynamamalıdır." dedi.

Karşılaşma 'yüksek riskli' olarak sınıflandırıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde, 6 Kasım Perşembe günü Aston Villa sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

West Midlands Polisi, karşılaşmayı mevcut istihbarat ve geçmiş olaylar doğrultusunda "yüksek riskli" olarak sınıflandırmış, polis, belediye ve güvenlik uzmanlarından oluşan Güvenlik Danışma Grubu (Safety Advisory Group) ise deplasman taraftarlarının stada alınmayacağını açıklamıştı.



