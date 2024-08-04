İngiltere'de camiler ırkçıların hedefinde

İngiltere’nin Soutport kentinde üç kız çocuğunun bıçaklanması sonrasında bir camiye saldırılmasıyla başlayan protestolar ülke genelinde yayılmaya başladı. Saldırının ardından sosyal medyada yayınlanan saldırganın Müslüman bir mülteci olduğu ve isminin Ali olduğu iddialarının ardından aşırı sağcı gruplar, camilerin yanı sıra Müslümanların ev ve iş yerlerine saldırılar düzenledi. İngiltere mahkemelerinde 18 yaş altındaki kişilerin kimliği açıklanmazken sosyal medyadaki spekülasyonlar ve ülke genelindeki protestolar nedeniyle 17 yaşındaki şüphelinin isminin Cardiff doğumlu Axel Rudakubana olduğu belirtildi. Buna rağmen aşırı sağcıların eylemleri durmazken bu eylemler sırasında 53 Polis yaralanmıştı. Çoğunluğu Müslümanları ve camileri hedef alan eylemler, başkent Londra'nın yanı sıra, Cardiff, Liverpool, Manchester ve son olarak Sunderland gibi büyük kentlerde de görülüyor.