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Dünya

İngiltere'de camiler ırkçıların hedefinde

Southport kasabasında bıçaklı saldırı sonrası başlayan ırkçı eylemler, Londra, Cardiff, Liverpool, Manchester gibi büyük kentlere sıçradı. Sunderland'de camiyi hedef alan gruba, polis müdahale etti.

Dış Haberler
04:00 - 4/08/2024 الأحد
Güncelleme: 05:27 - 4/08/2024 الأحد
Yeni Şafak
Şiddetin adresi bu kez Sunderland
Şiddetin adresi bu kez Sunderland

İngiltere’nin Soutport kentinde üç kız çocuğunun bıçaklanması sonrasında bir camiye saldırılmasıyla başlayan protestolar ülke genelinde yayılmaya başladı. Saldırının ardından sosyal medyada yayınlanan saldırganın Müslüman bir mülteci olduğu ve isminin Ali olduğu iddialarının ardından aşırı sağcı gruplar, camilerin yanı sıra Müslümanların ev ve iş yerlerine saldırılar düzenledi. İngiltere mahkemelerinde 18 yaş altındaki kişilerin kimliği açıklanmazken sosyal medyadaki spekülasyonlar ve ülke genelindeki protestolar nedeniyle 17 yaşındaki şüphelinin isminin Cardiff doğumlu Axel Rudakubana olduğu belirtildi. Buna rağmen aşırı sağcıların eylemleri durmazken bu eylemler sırasında 53 Polis yaralanmıştı. Çoğunluğu Müslümanları ve camileri hedef alan eylemler, başkent Londra'nın yanı sıra, Cardiff, Liverpool, Manchester ve son olarak Sunderland gibi büyük kentlerde de görülüyor.


35 KASABA VE ŞEHİRDE İSYAN ÇAĞRISI

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi Partisi destekçesi olduğu belirlenen gruplar, bu hafta sonu için ülkedeki 35 kent ve kasabada, organize protesto eylemleri çağrısı yaptı. Karşıt grupların da aşırı sağcılara karşı protesto çağrıları yapması üzerine polis alarma geçti. İndependent gazetesinin aktardığına göre, ülkenin kuzeyindeki Sunderland'de aşırı sağcı grupların bir camiyi kuşattığı ihbarı üzerine polis güçleri duruma müdahale etti. Yaşanan çatışmalarda çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Son olarak, dün ülkenin orta kesimindeki Manchester'da Nazi selamı yaparak kent meydanına yürüyen aşırı sağcı gruplar, burada daha kalabalık bir karşıt grupla çatışmaya girişti.


İngiliz ajanı Ümit Özdağ'ın kirli oyunu deşifre oldu: İşaretlediği tüm dükkanlar ateşe verildi

'Milliyetçilik’ maskesine bürünerek ırkçı söylemlerle, toplumun sinir uçlarına dokunan paylaşımlar yapan ve algı operasyonlarıyla halkı tahrikleriyle bilinen karanlık mahfillerin Türkiye’deki etki ajanı Ümit Özdağ, Suriye’de “efendilerinin” denklem dışı kalacağı bir çözüm umudu yeşerince yeni bir provokasyona soyundu. İşaret fişeğini Kayseri’de ateşleyen İngiliz ajanı Ümit Özdağ, Kayseri’deki derin provokasyonu ortaya çıkınca yine Atatürk’ün arkasına sığındı. Her zamanki seviyesiz üslubuyla, provokasyonu deşifre eden Yeni Şafak’ı hedef alan Özdağ, kendisinin Atatürk’ün askeri olduğu için hedef alındığı klişesine sığındı.

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