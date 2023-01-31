İngiltere'de grev dalgası büyüyor: Öğretmenler ve itfaiyeciler de katılacak

Yüksek enflasyon ve ücretlerde erime nedeniyle başta demiryolu, posta, sağlık ve kamu çalışanları olmak üzere bir süredir ülkede birçok sektörde ücret artışı talebiyle grev eylemleri devam ediyor. Öğretmenler Sendikası (NEU) üyelerinin grev oylamasında da büyük çoğunlukla grev kararı alınmış ve ilki 1 Şubat'ta olmak üzere yedi farklı tarihte greve gidileceği açıklanmıştı.