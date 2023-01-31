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Dünya

İngiltere'de grev dalgası büyüyor: Öğretmenler ve itfaiyeciler de katılacak

Ücret artışı talebiyle hükümetle yaptığı müzakerelerden sonuç alamayan öğretmenler sendikası, İngiltere ve Galler'de yarın greve gidecek. Ayrıca itfaiyecilerin İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da ücret zammı için yaptığı grev oylamasında da büyük çoğunlukla grev kararı alındı.

09:54 . 31/01/2023 Salı
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Öğretmenler ve itfaiyeciler yarın greve gidiyor.

Öğretmenler ve itfaiyeciler yarın greve gidiyor.

Yüksek enflasyon ve ücretlerde erime nedeniyle başta demiryolu, posta, sağlık ve kamu çalışanları olmak üzere bir süredir ülkede birçok sektörde ücret artışı talebiyle grev eylemleri devam ediyor. Öğretmenler Sendikası (NEU) üyelerinin grev oylamasında da büyük çoğunlukla grev kararı alınmış ve ilki 1 Şubat'ta olmak üzere yedi farklı tarihte greve gidileceği açıklanmıştı.

Öğretmenler 2010'dan beri reel ücretlerde yüzde 11 kayıp yaşandığını belirtiyor ve enflasyon oranının üzerinde ücret artışı talep ediyor.

Hükümet ise okullara 2 milyar sterlin ek ödenek verildiğini ve sendika talebinin karşılandığını savunuyor.


2022'de İngiltere ve Galler'de öğretmenlere yüzde 5 ücret artışı olmuştu. Enflasyon seviyesi ise Ekim'de yüzde 11'i aşarak son 41 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.

GREVLER ARTIYOR

Ülkede demir yolu çalışanları 2022'nin sonunda grev kararı almıştı. Geçen yıl başlayan grev 2023'ün ilk günlerinde de devam etmişti. Daha sonra İngiltere'de sağlık çalışanları üst üste grev kararlarını açıklamıştı. Ambulans şoförleri ve hemşireler farklı tarihlerde grev yapmıştı.





#ingiltere
#izlanda
#galler
2 saat önce
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İngiltere'de grev dalgası büyüyor: Öğretmenler ve itfaiyeciler de katılacak
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