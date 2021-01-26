Dünya İngilterede ırkçılığa en güzel cevap Cami aşı merkezi oldu
AVRUPA

İngiltere'de ırkçılığa en güzel cevap: Cami aşı merkezi oldu

İngiltere'de ırkçılığa en güzel cevap: Cami aşı merkezi oldu

İngiltere’nin Birmingham kentinde bulunan Al-Abbas İslam Merkezi Camii, aşılama merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Camide şu ana kadar 500’den fazla kişinin Kovid-19 aşısı yapıldı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Al-Abbas İslam Merkez Camisi’nde 5 yıldan beri imamlık yapan Nuru Mohammed, bu fikrin kendilerine ait olduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nın desteği olduğunu söyledi.
Al-Abbas İslam Merkez Camisi’nde 5 yıldan beri imamlık yapan Nuru Mohammed, bu fikrin kendilerine ait olduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nın desteği olduğunu söyledi.

İngiltere’nin Birmingham kentinde bulunan Al-Abbas İslam Merkezi Camii, aşılama merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Camide şu ana kadar 500’den fazla kişinin Kovid-19 aşısı yapıldı. Al-Abbas İslam Merkez Camisi’nde 5 yıldan beri imamlık yapan Nuru Mohammed, caminin dört gündür aşılama merkezi olarak kullanıldığını belirtti.

FİKİR BİZE AİT

  • Mohamed, bu fikrin kendilerine ait olduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nın desteği olduğunu söyleyerek “Topluma hizmet etmek için camimizi aşılama merkezimize dönüştürdük” diye konuştu. Avrupa ve İngiltere’de birçok caminin ırkçıların hedefi olduğunu dile getiren Mohammed, “Camiyi, aşılama merkezi yaparak o ırkçılara en güzel cevabı böyle vermiş oluyoruz. Irkçılara en güzel mesaj” ifadelerini kullandı.
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