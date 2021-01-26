İngiltere'de ırkçılığa en güzel cevap: Cami aşı merkezi oldu İngiltere'de ırkçılığa en güzel cevap: Cami aşı merkezi oldu İngiltere’nin Birmingham kentinde bulunan Al-Abbas İslam Merkezi Camii, aşılama merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Camide şu ana kadar 500’den fazla kişinin Kovid-19 aşısı yapıldı.

Yasemin Asan 26 Ocak 2021, 00:00 Son Güncelleme: 26 Ocak 2021, 03:46 Yeni Şafak