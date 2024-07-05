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Dünya

İngiltere'de İşçi Partisi tek başına iktidar oldu

İngiltere'de sandık çıkış anketine göre ana muhalefetteki İşçi Partisi, 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 410 sandalye kazanarak tek başına iktidar oldu. Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü. Aşırı sağcı Reform UK Partisi 13, Liberal Demokrat Parti 61, İskoçya Ulusal Partisi 10, Yeşiller Partisi 2 sandalye kazandı.

00:06 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 00:28 - 5/07/2024 Cuma
AA
İngiltere (Foto: Arşiv)
İngiltere (Foto: Arşiv)

İngiltere'de ülkenin gelecek 5 yılına yön verecek kadroların belirleneceği genel seçimde oy kullanma işlemi, yerel saatle 22.00 itibarıyla sona erdi.

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, Parlamentonun seçimle başa gelen kanadı olan Avam Kamarası üyelerini belirlemek için yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) açılan sandıklar saat 22.00 itibarıyla kapandı.

Avam Kamarası'na 410 milletvekili soktular

Yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti.

Araştırma şirketi Ipsos UK'in sandıkların kapanmasının ardından açıkladığı çıkış anketine göre, İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak iktidar oldu.

Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü.

Aşırı sağcı Reform UK Partisi 13, Liberal Demokrat Parti 61, İskoçya Ulusal Partisi 10, Yeşiller Partisi 2 sandalye kazandı.

Tablo sabah saatlerinde belirginleşecek

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar, dün, Avam Kamarası'nın yeni milletvekillerini belirlemek için düzenlenen genel seçimde sandığa gitmişti.

Oy kullanma işlemi akşam yerel saatle 22.00'da (TSİ 24.00) sona ermişti.

Seçim sonuçlarına ilişkin tablo ise sabah saatlerinde belirgin hale gelmeye başlayacak.



#İngiltere
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#İşçi Partisi
#İktidar
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