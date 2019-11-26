Dünya İngilterede seçimler öncesi Muhafazakar Parti İslamofobiyle İşçi Partisi antisemitizmle suçlandı
AVRUPA

İngiltere'de seçimler öncesi Muhafazakar Parti İslamofobiyle İşçi Partisi antisemitizmle suçlandı

İngiltere'de 12 Aralık seçimleri öncesi Yahudiler, İşçi Partisi'ni antisemitizmle Müslümanlar da Muhafazakar Parti'yi İslamofobiyle yeterince mücadele etmemekle suçladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Britanya Müslüman Konseyi, hangi partiden gelirse gelsin ırkçılığın kabul edilemez olduğu ve bu konuyla yeteri kadar mücadele edilmediğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Sinagogu Hahambaşı Ephraim Mirvis, Times gazetesinde yayımlanan yazısında, İşçi Partisi yönetiminin parti içinde antisemitizmle mücadele ettiği iddiasının uydurma olduğunu öne sürdü.

Ephraim Mirvis

Gelinen noktanın parti liderliğinin başarısızlığı olduğunu savunan Mirvis, "Yukarının onayıyla yeni bir zehir İşçi Partisi'nde kök saldı." diye yazdı. Mirvis, İşçi Partisi'ne oy vermeme çağrısı yapmasa da Yahudilerden vicdanlarına göre hareket etmelerini istedi.

Hahambaşının ardından Britanya Müslüman Konseyi'nden (MCB) de açıklama yapıldı. Açıklamada, Mirvis'in sözlerine atıfta bulunularak, hangi partiden gelirse gelsin ırkçılığın kabul edilemez olduğu ve bu konuyla yeteri kadar mücadele edilmediği kaydedildi.

"Gerekli önlemler alınmıyor"

  • Müslümanların da İslamofobi tehdidiyle karşı karşıya kaldığı ifade edilen açıklamada, "Bu, özellikle İslamofobiye inkar, ret ve hileyle yaklaşan Muhafazakar Parti'de akut bir meseledir. Muhafazakar Parti'nin İslamofobiye hoşgörülü yaklaştığı, toplumda artmasına izin verdiği ve bu tür bir ırkçılığın kökünü kazımak için gerekli önlemleri alamadığı birçok Müslüman tarafından çok açık bir şekilde görülmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Müslümanların da Hahambaşı'nı dinleyeceği ve vicdanlarına göre hareket edecekleri vurgulandı.

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