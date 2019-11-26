Dünya İngilterede tırda bulunan 39 ceset olayı Gözaltılar sürüyor
AVRUPA

İngiltere'de tırda bulunan 39 ceset olayı: Gözaltılar sürüyor

İngiltere'de tırda bulunan 39 ceset olayı: Gözaltılar sürüyor

İngiltere’nin Essex kentinde bir tırda Vietnamlı 39 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili İngiltere’de 1 kişi daha gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Olayla ilgili gözaltılar sürüyor.
Olayla ilgili gözaltılar sürüyor.

İngiltere’de bir kamyon kasasında ölü bulunan 39 Vietnamlı ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı.

  • Essex kolluk kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 39 Vietnamlının ölümüyle ilgili bir başka kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Essex polisi, Doğu Londra’da bulunan Dalston’a bağlı Purfleet’te kimliği henüz açıklanmayan 36 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İngiltere'de bir TIR'ın içerisinde 39 ceset bulundu
OYNAT 01:07
İngiltere'de bir TIR'ın içerisinde 39 ceset bulundu
İngiltere'nin Essex bölgesi polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi. Polis, kamyonun Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki erkek sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı. Aralarında 10'lu yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bir mahkeme yetkilisi de ‘ölüm kamyonu’ davasında bir sonraki duruşmanın 13 Aralık’ta Londra Merkez Ceza Mahkemesinde görüleceğini söyledi.

İngiltere'de içinde 39 ceset bulunan TIR'ın sürücüsü tutuklandı
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İngiltere'de içinde 39 ceset bulunan TIR'ın sürücüsü tutuklandı

Ne olmuştu?

Kasım başında Essex polisi, Grays bölgesinde yer alan bir sanayi parkında bir tırın kasasında 39 donmuş ceset bulmuştu.

İngiltere'de TIR arkasında 39 ceset bulunmuştu: Tutuklu sayısı 2'ye çıktı
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İngiltere'de TIR arkasında 39 ceset bulunmuştu: Tutuklu sayısı 2'ye çıktı
  • Cesetlerin tamamının Vietnam vatandaşlarına ait olduğu açıklanmış, yaşları 15 ila 44 arasında değişen 31 erkek ve 8 kadının kamyon kasasında Belçika’dan İngiltere’ye geldiği doğrulanmıştı. Kamyon şoförü Maurice Robinson da dahil olmak üzere olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı. 39 kişinin öldürülmesi dahil birden fazla suçlama yapıldı.

Vietnam polisi de insanları Birleşik Krallık’a kaçak yollarla gönderen bir suç şebekesinin parçası olduğundan şüphelenilen birkaç kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.

İngiltere'de bir kamyondan çıkan 39 ceset donarak ölmüş: Ölenlerin hepsi Çin uyruklu
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