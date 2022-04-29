İngiltere'deki gençler Ramazan coşkusunu paylaşıyor

Galler'in güneyinde yer alan Swanseda okuyan Nuha Ramazan ayında kendini geliştirmeye, düşünmeye odaklandığını söyledi. 13 yaşındaki Nuha, "Telefonla çok uğraşıyordum ve bunu fark ettim." dedi.

BBC'nin aktardığına göre Zain "Sadece oruç tutmak değil. Ramazan'ın büyük bir kısmı da sadaka vermek ve insan olarak kendini geliştirmektir. Ramazan ayı boyunca ana tema, hayır kurumlarına para bağışlamak ve hayır kurumlarına başka şekillerde katkıda bulunmaktır." dedi.

FOTOĞRAF 6 Ukrayna Müslüman Kadınlar Birliği başkanı Mamutova Rus işgalinden bir hafta sonra ülkenin batı kesiminde güvenlik aramak için doğu Ukrayna'daki memleketinden uzaklaştı. Mamutova WhatsApp aracılığıyla VICE World News'e verdiği röportajda şunları söylüyor: \"Sirenleri duyduğumuzda güvenli bir yere saklanmalıyız. Yeni doğmuş bir bebeğim var bu yüzden binamızın bodrum katına kaçamayız. Pencere olmayan koridorlarda oturuyoruz. Sirenleri duyduğumuzda endişeli hissediyoruz ve durduklarında biraz sakin hissediyoruz. Bu hayatta olduğumuz anlamına geliyor.\" dedi <br><br> \"İFTAR HAZIRLAMA VE BİR ARADA OLMA ATMOSFERİNİ ÖZLÜYORUM\"<br><br>Mamutova, “Birçok insan için iftar hazırlama, teravih namazı için bir araya gelme ve bir arada olma atmosferini özlüyorum. Bütün bu resimler aklımda kalıyor ve mutlu olduğumuz o zamanı hatırlıyorum.\" diyerek sözlerine devam ediyor.<br> İşgalden önce Mamutova, Ukrayna'ya yayılmış bir Müslüman kadın ağına dahil oldu. Ramazan, onun için hayırseverlik ve sosyal etkinlikleri bir araya getiren özel bir zaman olacaktı. Bu yıl Ramazan'ın getireceği “kardeşlik atmosferini” özlediğini söylüyor. <br> Olha Fryndak, işgalin ilk gününde 15 yıllık memleketi Irpin'den ayrıldı.Fryandak,\"Ukrayna'da her hafta büyük ailemizle evlerimizde iftar yapmak, birlikte teravih namazı kılmak ve diğer Müslümanlarla namaz kılmak ve iftar yapmak amacıyla Kiev camisini ziyaret etmek için bir araya geliyoruz. Bu yıl caminin Ukrayna'daki savaş nedeniyle kapanması ve birçok Müslümanın yerinden edilmesi çok üzücü\" dedi.<br> \"RAMAZANI EVDE GEÇİRMEYİ ÖZLEDİM\"<br><br>Ramazan'ı evde geçirmeyi özlediğini, şimdi Almanya'nın bilmediği bir kasabasında olduğunu söyleyen Fryndak \"Aile ile oruç açmanın ya da akşamı geçirmek için yerel camiye gitmenin ev rahatlığı yoktur. Çocukları eskisi gibi Kuran yarışmaları gibi etkinliklere katılamıyor.\" diyerek sözlerine devam ediyor.<br> Harkovlu 23 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Olha Bawazir de Almanya'ya sığındı. Ana şehri, işgal Şubat ayında başladığında Rus kuvvetleriyle karşılaşan ilk şehirlerden biriydi. \"Ramazan bu yıl farklı olacak çünkü her zamanki mutluluk ve neşe hissi orada değil. Ülkem yüzünden kalbim ağrıyor\" dedi. Savaşın ortasında Ramazan: Ukraynalı Müslümanlar aileleri ile oruç açmayı özlüyor Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı şiddetle devam ederken, ülkede yaşayan Müslümanlar zorlu bir Ramazan geçiriyor. Ukrayna Müslüman Kadınlar Birliği başkanı Niyara Mamutova "Birçok insan için iftar hazırlama, teravih namazı için bir araya gelme ve bir arada olma atmosferini özlüyorum." diyerek duygularını ifade etti. 15 yıllık memleketi Irpin'den ayrılan Olha Fryndak ise ailesi ile oruç açmayı özlediğini söyledi.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

22 yaşındaki Amana ise "Temel değerlerinize geri dönmek için yılın çok güzel bir zamanı. Gereksiz alışkanlıklarınızdan nasıl kurtulacağınızı öğreniyorsunuz." dedi.

Amana, Zain ve Nuha aynı duyguları paylaşıyor.

REKLAM

DÜNYA Ukrayna'daki Müslümanlar Ramazan için birbirlerine yardım ediyorlar

Amana, "Dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslüman toplulukla bağlantı kurmak gerçekten harika, gerçekten ilginç hissettiriyor." dedi.

FOTOĞRAF 12 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, uluslararası koruma altındaki Ukraynalı misafir çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen programa, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, medya temsilcileri ve Ukrayna vatandaşı Kırım Tatar sanatçı Jamala katıldı. Emine Erdoğan, çocuklara seslenerek, \"Sözlerimin başında ifade etmek isterim ki burada kendi evinizde, kendi yuvanızdasınız. Her ihtiyacınızda ve sorunlarınızın çözümünde tüm gücümüzle yanınızdayız. Tüm soydaşlarımız can kardeşimizdir. Dünyanın tüm insanları ise insanlık ailesinden yakın akrabamızdır. Ayrıca, bugün aramızda Ukraynalı kıymetli sanatçı Jamala da bulunuyor. Biliyorsunuz, kendisi 2016'da düzenlenen Eurovision yarışmasında birinci olmuştu. Şimdi ise Ukrayna'da savaştan etkilenenler için tüm dünyada dayanışma konserleri düzenliyor. Size de sanatın birleştirici gücüyle bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz ramazan ayının ruhu, bizlere kardeş olmayı, birbirimizin elinden tutmayı yeniden hatırlatmalıdır. Türkiye'nin insani yardım politikalarını belirleyen tek kriter, insandır. Ne dil, ne din, ne ırk insanlar arasında imtiyaza ya da ayrımcılığa sebep olamaz. Bu bakış açısıyla, dostluk elimiz tüm ülkelere, tüm insanlara, tüm kadın ve çocuklara uzanır. Biz çocukları insanlığın ortak emaneti kabul ederiz. Bugün, savaştan kaçan yaklaşık 4 milyon insanın ev sahibiyiz. Coğrafyamızda, halihazırda devam eden savaşların yaralarını sarmaya çalışırken, Ukrayna'da çıkan savaş bizi derinden sarstı\" ifadelerini kullandı. Erdoğan, çıkan her savaşın, atılan her kurşunun, insanlık değerlerinin bütününü delik deşik ettiğini belirterek, \"Gelecekte doğacak güneşin önüne, adeta şimdiden kara bir perde çekiyor. Savaşlardan herkes tarifsiz zarar görürken, maalesef kadınlar ve çocuklar orantısız olarak etkileniyorlar. Ukrayna'da savaş başladığından bugüne kadar geçen kısa sürede, 4,6 milyon insan, Avrupa ülkelerine sığındı. 13 milyon kişinin ise güvenlik riskleri nedeniyle çatışma bölgesinde mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğine dair açıklamalar var. Halbuki Ukrayna savaşı başlamadan sadece iki hafta önce oradaydık. Sevgili dostum Olena Zelenska ile çok kıymetli bir zaman geçirmiş, birçok yeni proje hakkında görüşmüştük. Şu kısacık zamana bu kadar büyük acıların sığması, akıl alacak gibi değil. Türkiye olarak, ilk andan beri kalbimiz Ukrayna'nın güzel insanlarıyla birlikte atıyor. Her platformda bu savaşın durdurulması için diplomasi çabalarımız var\" diye konuştu. Emine Erdoğan, Olena Zelenska'nın ricası üzerine bir video mesajla uluslararası topluma seslendiğini anımsatarak, yine Zelenska'nın gönderdiği bir mektup üzerine, Ukraynalı yetim çocukların Türkiye'de misafir edilmesi için bir girişim başlattığını vurguladı. Erdoğan, \"İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün ortak çabalarıyla halihazırda 772 Ukraynalı yetim çocuğu ülkemizde misafir ediyoruz. Ukrayna'daki Kırım Tatarı ve Ahıska Türkü soydaşlarımızın da her daim yanındayız. Bugün Ukrayna'dan aralarında soydaşlarımızın da bulunduğu yaklaşık 2 bin kardeşimiz ülkemizde konaklıyor. Kurumlarımız yüksek bir koordinasyonla gelişmeleri takip ediyor ve misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor. Sağlık hizmetlerinden, savaş mağduru çocuklar için psikolojik desteğe kadar çok yönlü yardımlar sağlanıyor\" dedi. Emine Erdoğan, Türkiye'nin, konumu itibarıyla göç güzergahında bulunan ve uzun tarihinde sayısız insanı bağrına basan bir ülke olduğunu vurguladı. Bu tutumun ardında, kökleri son derece derinlere uzanan bir merhamet kültürü olduğunu belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: \"Kırılmış kalplere bir nebze merhem olabiliyorsak, ne mutlu bize. Bizler, zulüm nereden ve kime gelirse gelsin, hiçbir ayrım yapmadan, zalimin karşısında durmakla mükellefiz. Bu anlamda, uluslararası toplumun, bazı savaşlar için gösterdiği güçlü refleksi, tüm insanlar ve tüm coğrafyalar için göstermesini diliyorum. Eğer beli bükülmüş insanlığı ayağa kaldıracaksak, bunu ancak akan tüm gözyaşlarını ayrım yapmadan silmeyi isteyerek başarabiliriz. Yıllardır Suriye'den yükselen acı feryatlar, şimdi Ukrayna'dan dünyaya yayılıyor. Filistin'den bu yüzyılın en büyük yarası olarak hala kan akıyor. Kadınların yerlerde sürüklendiği görüntüleri hazmedemiyoruz. Filistinli çocukların bileklerine kelepçe takılıyor, Filistinli çocuklar tutuklanıyor. Mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yapılan son saldırılar kalbimizi yine paramparça etti. An itibariyle dünyada aktif olarak devam eden onlarca savaş var. Artık hiçbirimizin böyle bir dünyada yaşamaya tahammülü yok.\"<br>İftar yemeğinden sonra Ukraynalı çocuklar Çanakkale Türküsü'nü okudu. Sanatçı Jamala'da sahnede şarkılarını seslendirdi. Emine Erdoğan Ukraynalı misafir çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün ortak çabalarıyla, halihazırda 772 Ukraynalı yetim çocuğu ülkemizde misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder