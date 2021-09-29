İngiltere’deki 'yakıt krizi' eğitimi de tehdit etmeye başladı

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, TIRsürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunu kapatacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmuş, bazı istasyonlarda yakıt kalmadığı görülmüştü.

İngiltere’deki benzin krizi ülkede neredeyse bütün sektörleri etkiledi. Son olarak okulları da tehdit etmeye başladı. Okul servislerinin çalışmayacak hale gelmesi durumunda yeniden online eğitime geçme seçeneğini konuşuluyor.

Bazı okullar, personelin gelememesi durumunda, ebeveynleri uzaktan eğitime dönülebileceği konusunda uyardı.

SON ÇARE ONLİNE EĞİTİM

Independent'da yer alan habere göre, okul ve Kolej Liderleri Derneği Genel Sekreteri Geoff Barton, petrol krizinin daha fazla kesintiye neden olması durumunda “uzaktan eğitim seçeneği” olduğunu söyledi.

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Okullar ve kolejler pandemi nedeniyle halihazırda büyük bir baskı altında çalışıyor.

Barton, yakıt kıtlığında ek bir baskının bu duruma yol açacağını belirtti.

Barton, uzaktan eğitime dönüşün, okulların ve kolejlerin kullanmamayı umdukları son çare olduğunu, ancak kesintiler buna neden olursa, okulların uzaktan eğitim sağlama konusunda pandemi dönemiyle iyice ustalaştığını vurguladı.

TIR SÜRÜCÜ SAYISI İHTİYACIN 100 BİN ALTINDA

Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunduğu ifade ediliyor.

Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association (RHA) adlı kuruluşun raporuna göre, nakliye aracı sürücülerinin sayısındaki azalışın başlıca sebepleri "sürücülerin emekli olması", "İngiltere'nin AB'den ayrılması", "IR35 olarak bilinen maaş bordolarındaki bazı değişiklikler", "sürücülerin başka sektörleri seçmesi", "düşük ücretler ve salgın" olarak sıralanıyor.