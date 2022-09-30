Dünya İngiltereden çok sert Rusya açıklaması
AVRUPA

İngiltere'den çok sert Rusya açıklaması

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre, Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in temsil ettiğini iddia ettiği Ukrayna halkının hayatını açıkça hiçe sayarak bir kez daha uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Truss, “İngiltere, bu insanların egemen iradesini asla görmezden gelmeyecek ve Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Ukrayna topraklarından başka bir şey olarak asla kabul etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İngiltereden çok sert Rusya açıklaması
Arşiv

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre, Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in temsil ettiğini iddia ettiği Ukrayna halkının hayatını açıkça hiçe sayarak bir kez daha uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Truss, “İngiltere, bu insanların egemen iradesini asla görmezden gelmeyecek ve Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Ukrayna topraklarından başka bir şey olarak asla kabul etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Putin’in kaba kuvvetle uluslararası sınırları değiştirmesine izin verilemeyeceğinin altını çizen Truss, “(Putin’in) Bu yasa dışı savaşı kaybetmesini sağlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA’DA ‘RUSYA’YA KATILIM REFERANDUMU’

Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için 23-27 Eylül’de referandum düzenlenmişti.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan “Rusya’ya bağlanma” kararı çıkmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin Kremlin’de bugün imza töreni düzenleneceğini ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in de kapsamlı bir konuşma yapacağını açıklamıştı.

Referandumun düzenlenmesine Avrupa Birliği’nin (AB) tepkisi sert olmuş, Rusya’ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren sekizinci yaptırım paketi teklif edilmişti.

İngiliz askeri dergisi: Rusya ile savaşa hazır olun
DÜNYA
İngiliz askeri dergisi: Rusya ile savaşa hazır olun

İngiltere’den Rusya’ya yeni yaptırımlar geldi
DÜNYA
İngiltere’den Rusya’ya yeni yaptırımlar geldi
Tüm yılların rekoru kırıldı

Tüm yılların rekoru kırıldı

​'Altın çağ' diyerek açıkladılar.
Detaylar ortaya çıktı

Detaylar ortaya çıktı

Asos'ta 16 hedef böyle vuruldu.
4 bölgeRusyaya katılıyor

4 bölge
Rusya'ya katılıyor

​Putin, imza töreninde konuşuyor.

NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten flaş Türkiye hamlesi

New York'dan sonra Balıkesir'de

New York'dan sonra Balıkesir'de

​3 Ekim Dünya Habitat Günü 110 ülkede 7 ayrı dilde canlı olarak yayınlanacak

Dün ölü senatöre seslenmişti: Sosyal medyada alay konusu oldu.

​Bakan Dönmez'den 'Karadeniz Gaz Sahası' açıklaması.

​Hull City, alınan kötü sonuçların ardından Şota'nın gönderildiğini açıkladı.

Bir yıl boyunca görev yapacak.

Hız kesmiyor: Çift haneyi gördü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.