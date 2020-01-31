Dünya İngiltereden İsraile "Batı Şeria" uyarısı Kaygı duyuyoruz
AVRUPA

İngiltere'den İsrail'e "Batı Şeria" uyarısı: Kaygı duyuyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhaka hazırlandığı yönündeki haberlerden kaygı duyduğunu bildirdi. Rabb, bu türden her girişimin barış müzakerelerini yeniden başlatmaya dönük gayretlere zarar vereceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhaka dönük olası adımlarıyla ilgili haberlerden kaygı duyuyor" ifadesini kullandı.

Bu türden her girişimin barış müzakerelerini yeniden başlatmaya dönük gayretlere zarar vereceğini belirten Raab, böylesi adımların uluslararası hukuka da aykırı olacağını kaydetti.

Raab, "Mevcut durumdaki herhangi bir değişiklik, tarafların müzakereyle vardığı bir anlaşma olmadan yapılamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir
OYNAT 02:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Medya Ödülleri'nde açıklamalarda bulundu. Donald Trump'ın ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıkladığı skandal Yüzyılın Anlaşmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Anlaşması diyorlar, ne anlaşması ya, bu bir işgal projesidir' ifadelerini kullandı.


Trump'ın sözde barış planı

  • ABD Başkanı Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
  • Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.
  • Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.
  • Trump'ın planının, "İsrail'e neredeyse tüm İsrail yerleşimlerini ve Ürdün Vadisi'ni hemen ilhak etme hakkı verdiği" yorumları yapılmıştı.
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