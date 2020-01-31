İngiltere'den İsrail'e "Batı Şeria" uyarısı: Kaygı duyuyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhaka dönük olası adımlarıyla ilgili haberlerden kaygı duyuyor" ifadesini kullandı.

Bu türden her girişimin barış müzakerelerini yeniden başlatmaya dönük gayretlere zarar vereceğini belirten Raab, böylesi adımların uluslararası hukuka da aykırı olacağını kaydetti.

Raab, "Mevcut durumdaki herhangi bir değişiklik, tarafların müzakereyle vardığı bir anlaşma olmadan yapılamaz" değerlendirmesinde bulundu.

OYNAT 02:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Medya Ödülleri'nde açıklamalarda bulundu. Donald Trump'ın ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıkladığı skandal Yüzyılın Anlaşmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Anlaşması diyorlar, ne anlaşması ya, bu bir işgal projesidir' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Trump'ın sözde barış planı