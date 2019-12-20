İnsanlıkta fark var

Türkiye, Suriye’deki savaştan kaçarak yeni bir hayat umuduyla Avrupa’ya ulaşan mültecilerin çoğu zaman kamplarda uygun olmayan koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını Cenevre’de gözler önüne serdi. Türkiye, Suriyeli mültecilerin, sağlık, beslenme, eğitim gibi temel ihtiyaçlar konusunda birçok problem yaşadığına dikkat çekti. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Cenevre’de dağıtılan 124 sayfadan oluşan ‘Güvenli Liman Türkiye’nin Dünyaya Çağrısı, Mülteciler İçin İş birliği” kitabında gelişmiş ülkelerin mültecilere yönelik takındıkları insanlık dışı uygulamalar şöyle sıralandı:

Yunanistan ve Türkiye'deki kampların farkı

10 BİN KAYIP ÇOCUK

Europol’ün (Avrupa Polis Teşkilatı) güncel verilerine göre yaklaşık 10 bin refakatsiz mülteci çocuk kayıp olarak aranıyor.

UMUDA POLİS ŞİDDETİ

Mültecilerin Avrupa’ya göç güzergahında bulunan birçok ülkede mülteciler polis şiddetiyle karşılaşıyor.

KÖPRÜ ALTLARINDA YAŞAM

Fransız polislerin Calais kentinde Jungle kampındaki sığınmacılara kötü muamelede bulunuyor. Yine Fransız polislerin sığınmacıları Calais kentini terk etmesi için yiyecek ve içeceklere biber gazı sıktığı kamuoyuna yansıdı.

Fransa’nın Calais kentinde birçok mülteci, uzun süre köprü altlarında ve oldukça sağlıksız koşullarda yaşadı.

HAMİLELERE KÖTÜ MUAMELE

Uluslararası yardım kuruluşu Oxford Açlıkla Mücadele Komitesi (Oxfam), Yunan adalarındaki mülteci kamplarında bulunan binlerce korumasız kişiye yapılan kötü muameleyi kınadı. Oxfam, Ege adalarındaki mülteci kamplarının aşırı kalabalık olduğunu, hamile kadınlar ve refakatçisi olmayan çocukların kaderlerine terk edildiğini, kamplarda sağlık hizmeti ve sıcak suya erişimin olmaması gibi birçok sorunun bulunduğunu belirterek Avrupa Birliği’ni göreve davet etmişti.

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DİKENLİ TEL

Eylül 2015’te Macaristan, Sırbistan sınırı boyunca sığınmacıları ülke dışında tutmak için 175 kilometrelik dikenli telden çit ördü ve sınırın 8 kilometre içerisinde yakalananlar Sırbistan’a geri gönderildi.

KÖLE GİBİ DAMGA

nÇekya, mültecilerin ellerine kalıcı damgalarla numara yazdı. Bu uygulama Avrupa’da 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Yahudilere yönelik muameleleriyle benzeştirilmesine yol açmıştı.

DIŞLANAN MÜLTECİ GEMİSİ

Akdeniz’de 104 göçmeni güvertesine alan kurtarma gemisi Ocean Viking, haftalarca Avrupa’da yanaşabileceği bir liman aradı, birçok Avrupa ülkesi gemiyi kabul etmedi.

TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILAMAYACAK NİTELİKTE

Kitapta, Türkiye’de kurulan barınma merkezleri diğer ülkelerdeki mülteci kampları ile karşılaştırılmayacak derecede nitelikte olduğu belirtildi. Birçok ülkede mülteciler için oluşturulan kampların temel ihtiyaçların karşılanmasına olanak vermediği güvenlik konusunda yetersiz kaldığı ve insani koşulları da sağlamadığı hatırlatıldı.