Irak'ın Enbar kentine hava saldırısı: IŞİD'in ikinci adamı öldürüldü

CENTCOM: İŞİD'in Küresel Operasyon Şefi öldürüldü
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak İstihbarat ve Güvenlik Güçleri ile işbirliği içinde Irak'ın Enbar kentinde Küresel IŞİD'in ikinci lideri, operasyon şefi ve Delege Komitesi Emiri “Ebu Hatice” olarak bilinen Abdullah Makki Muslih el-Rifai'yi ve bir IŞİD mensubunu öldüren bir hava saldırısı gerçekleştirdi.
Irak İstihbarat ve Güvenlik Güçleri ile işbirliği içinde Irak'ın Enbar kentinde Küresel IŞİD'in ikinci lideri, operasyon şefi ve Delege Komitesi Emiri “Ebu Hatice” olarak bilinen Abdullah Makki Muslih el-Rifai'yi ve bir IŞİD mensubunu öldüren bir hava saldırısı gerçekleştirdi.
#IŞİD
#operasyon
#Küresel Operasyon Şefi