Irak'ın Enbar kentine hava saldırısı: IŞİD'in ikinci adamı öldürüldü

Irak İstihbarat ve Güvenlik Güçleri ile işbirliği içinde Irak'ın Enbar kentinde Küresel IŞİD'in ikinci lideri, operasyon şefi ve Delege Komitesi Emiri “Ebu Hatice” olarak bilinen Abdullah Makki Muslih el-Rifai'yi ve bir IŞİD mensubunu öldüren bir hava saldırısı gerçekleştirdi.