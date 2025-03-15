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Irak'ın Enbar kentine hava saldırısı: IŞİD'in ikinci adamı öldürüldü

Irak'ın Enbar kentine hava saldırısı: IŞİD'in ikinci adamı öldürüldü

14:3015/03/2025, Cumartesi
AA
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CENTCOM: İŞİD'in Küresel Operasyon Şefi öldürüldü
CENTCOM: İŞİD'in Küresel Operasyon Şefi öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak İstihbarat ve Güvenlik Güçleri ile işbirliği içinde Irak'ın Enbar kentinde Küresel IŞİD'in ikinci lideri, operasyon şefi ve Delege Komitesi Emiri “Ebu Hatice” olarak bilinen Abdullah Makki Muslih el-Rifai'yi ve bir IŞİD mensubunu öldüren bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

Irak İstihbarat ve Güvenlik Güçleri ile işbirliği içinde Irak'ın Enbar kentinde Küresel IŞİD'in ikinci lideri, operasyon şefi ve Delege Komitesi Emiri “Ebu Hatice” olarak bilinen Abdullah Makki Muslih el-Rifai'yi ve bir IŞİD mensubunu öldüren bir hava saldırısı gerçekleştirdi.



#IŞİD
#operasyon
#Küresel Operasyon Şefi

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