Dünya Irakın kuzeyinde 10 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yıl boyunca olduğu gibi 2020'nin son saatlerinde de terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yıl boyunca olduğu gibi 2020'nin son saatlerinde de terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

  • Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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