Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Dünya

Çin ABD askerine saldırmaları için Afganistan'da devlet dışı aktörlere para teklif ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Aralık'ta Çin hakkında alınan bir istihbaratla ilgili bilgilendirildi. İstihbari bilgide Çin'in bazı gruplara Afganistan'da bulunan ABD askerlerine saldırması için para teklif ettiği öne sürüldü. İstihbaratın doğruluğu henüz kanıtlanmazken, Trump yönetiminin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.