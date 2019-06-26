Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Zorluoğlu Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Başkanı oldu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Meclisi'nde birlik başkanlığına seçildi. Zorluoğlu yaptığı açıklamada "Birliğimiz, belediyelerimiz hakkında bilhassa eğitim ve proje desteği gibi önemli faaliyetlere imza attı. İnşallah bizim dönemimizde Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğine yeni bir ivme kazandırmayı arzu ediyoruz" dedi.