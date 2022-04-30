Irak'ta ABD'nin Ayn el-Esed Üssü yakınlarına füze saldırısı

Yapılan açıklamada, Enbar'daki Ayn el-Esed Üssü yakınlarına iki füze düştüğü, olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Emniyet birimlerinin soruşturma açtığı, ayrıntıların daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Yerel medyada füzelerden birinin üssün dört kilometre uzağına düştüğü haberleri yer aldı.

Ayn el-Esed Üssü'nde terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun danışmanları da bulunuyor.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin aralık ayında sona erdiği, yalnızca danışmanların kaldığı duyurulmuştu.

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