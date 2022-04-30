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Dünya Irakta ABDnin Ayn el-Esed Üssü yakınlarına füze saldırısı
ORTADOĞU

Irak'ta ABD'nin Ayn el-Esed Üssü yakınlarına füze saldırısı

Irak'ın Enbar kentinde ABD'nin Ayn el-Esed Hava Üssü yakınlarına iki füze düştüğü bildirildi. Irak Emniyet Basın Ofisinden konuyla alakalı kısa açıklama yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Irakta Ayn el-Esed Üssü yakınlarına füze saldırısı
Ayn el-Esed Hava Üssü

Yapılan açıklamada, Enbar'daki Ayn el-Esed Üssü yakınlarına iki füze düştüğü, olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Emniyet birimlerinin soruşturma açtığı, ayrıntıların daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Yerel medyada füzelerden birinin üssün dört kilometre uzağına düştüğü haberleri yer aldı.

Ayn el-Esed Üssü'nde terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun danışmanları da bulunuyor.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin aralık ayında sona erdiği, yalnızca danışmanların kaldığı duyurulmuştu.

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