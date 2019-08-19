Irak'ta Bağdadi'ye yakın sözde emir yakalandı Irak'ın Enbar vilayetine bağlı Hint ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yakın örgütün sözde emirlerinden birinin yakalandığı açıklandı. Yakalanan teröristin kimliğine dair bilgi verilmedi. DEAŞ, 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmiş, ancak Irak güçleri, 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı. Örgütün bölgeden çıkarılması ve şehirlerin geri alınmasına karşın özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal beldelerde saldırıları devam ediyor.

Haber Merkezi 19 Ağustos 2019, 15:21 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019, 15:38 AA