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Dünya Irakta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın çıktı
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Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın çıktı

Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin kentinde füze saldırısı düzenlenen petrol rafirenirisinin yakıt depolarından birinde yangın çıktığı bildirildi. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Salahaddin Polisi'nden Üsteğmen Necm el-Ubeydi, yaptığı açıklamada, Es-Sıniyye bölgesindeki petrol rafinerisinin füzeyle hedef alındığını söyledi.

Saldırı nedeniyle rafinerideki bir yakıt deposunda yangın çıktığını kaydeden Ubeydi, olayda can kaybı yaşanmadığını dile getirdi.

Sivil savunma ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığı ifade edildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı

Irak makamlarından olayla ilgili açıklama yapılmazken, saldırının sorumluluğunu üstlenen de olmadı.

Günlük 20 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip olan petrol rafinerisi 2014'te de terör örgütü DEAŞ'ın saldırısına maruz kalmıştı.

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