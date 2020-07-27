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Dünya Bağdat karıştı Hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti
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Irak'taki gösterilerde son durum ne? Bağdat'ta ölü ve yaralılar var!

Bağdat karıştı: Hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, hükümet karşıtı gösteriler akşam geç saatlerde yeniden alevlenirken, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 kişi öldürüldü.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda yeniden başlayan gösteriler sırasında güvenlik güçleri gerçek mermi kullandı. Bu güçlerin müdahalesi sonucu 2 protestocu öldürüldü ve onlarcası yaralandı.

  • Bazı göstericiler, olay yerinden yayın yaparak, ölü ve yaralıların yakın çevredeki hastanelere kaldırılması için gelen ambulansların güvenlik güçleri tarafından meydana girişine izin verilmediğini belirtti.

Iraklı sivil aktivistler, sosyal medya aracılığıyla Başbakan Mustafa el-Kazımi’yi olaya müdahil olmaya çağırdı.

Hükümetten ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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