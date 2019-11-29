Dünya Iraktaki Necef kentindeki hükümet karşıtı gösterilerde 13 ölü
ORTADOĞU

Irak'taki Necef kentindeki hükümet karşıtı gösterilerde 13 ölü

Irak'ın güneyindeki Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Necef kentinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, en az 300 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Necef Sağlık Dairesi'ndeki bir kaynaktan alınan bilgiye göre, öldürülen 13 kişinin çoğunluğu gerçek mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı

Yaralanan en az 300 kişinin bir kısmı gerçek mermiden, bir kısmı da göz yaşartıcı gazdan etkilendi. Yaralılar arasında durumu ciddi olanlar bulunuyor.

Bazı görgü tanıkları, kentin birçok bölgesinde düzenlenen gösterilerde, sivil giyimli kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından protestocuların üzerine ateş açıldığını söyledi.

Kan bağışı çağrısı yapıldı

Gerginliğin arttığı Necef’teki hastanelerden halka kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıldı.

Necef Operasyonlar Komutanlığı da yaşanan gelişmeler üzerine dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu.

Necef'e askeri komutan atandı

Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Necef'te "güvenliğin sağlanması" için General Ali el-Haşimi'yi "askeri komutan" olarak atadı.

Göstericiler, hükümete yönelik baskıları artırmak amacıyla 4 gündür Nasıriye'deki köprüleri araç trafiğine kapatıyor.

Irak'ta neler oluyor?

  • Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
  • Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında, İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
  • Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

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