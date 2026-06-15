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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mutabakata yönelik değerlendirmede bulundu: Gurur verici bir belge olarak değerlendirilebilir

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mutabakata yönelik değerlendirmede bulundu: Gurur verici bir belge olarak değerlendirilebilir

22:1115/06/2026, Pazartesi
AA
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşın sonlandırılmasına ilişkin varılan mutabakatın tüm hükümlerinin doğru şekilde uygulanması halinde ülke için gurur verici bir belge olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Pezeşkiyan, mutabakatın savaşın durdurulması ve müzakerelerin başlaması açısından önemli bir adım olduğunu belirtirken, nihai anlaşmanın henüz şekillenmediğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşın sonlandırılmasına ilişkin varılan mutabakat hakkında, “Mutabakatın tüm hükümleri doğru şekilde uygulanırsa, ülke için gurur verici bir belge olarak değerlendirilebilir.” açıklamasında bulundu.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mutabakata ilişkin yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi üyelerinin büyük çoğunluğunun mutabakat zaptına destek verdiğini belirten Pezeşkiyan, “Mutabakatın tüm hükümleri doğru şekilde uygulanırsa, ülke için gurur verici bir belge olarak değerlendirilebilir.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere, mutabakatta emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Mutabakatta varılan hususların savaşın durdurulması ve müzakere başlanılması noktasında önemli bir adım olduğunu dile getiren Pezeşkiyan, nihai anlaşmanın henüz şekillenmediğini kaydetti.​​​​​​​


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