İran devlet televizyonu: Gösterileri provoke eden 3 bin kişi gözaltına alındı

İran devlet televizyonu: Gösterileri provoke eden 3 bin kişi gözaltına alındı

12:1216/01/2026, الجمعة
AA
Gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişi hayatını kaybetti.
Gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişi hayatını kaybetti.

İran'daki gösterilerde isyan çıkarıp olayları provoke etme suçlamasıyla 3 bin kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran devlet televizyonu, ismi açıklanmayan bir emniyet kaynağından aldığı bilgiyi yayımladı.

Ülke genelindeki rejim karşıtı gösterilerde, "terör örgütlerine" mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke etme suçlamasıyla 3 bin kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İran'daki gösteriler

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.



