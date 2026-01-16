İran devlet televizyonu: Gösterileri provoke eden 3 bin kişi gözaltına alındı

Ülke genelindeki rejim karşıtı gösterilerde, "terör örgütlerine" mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke etme suçlamasıyla 3 bin kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.