Devlet televizyonundan çarpıcı itiraf: İsrail’e misilleme yapıldı

Habere göre, Tel Aviv’in geçen hafta Suriye’nin Kusayr ilçesindeki el-Debaa Havaalanı’na yönelik saldırısına karşılık, Umman açıklarında İsrailli şirkete ait bir petrol tankeri hedef alındı.

LAPİD: İRAN DURDURULMALI

Haberde, geçen hafta Suriye’deki el-Debaa Havaalanı’na düzenlendiği belirtilen saldırıda “direniş güçlerinden” iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. İsrail bandrollü geminin sahibi olan iş insanı Eyal Ofer de saldırıda mürettebattan İngiliz ve Romanya uyruklu iki kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili İran’ı suçladı ve “İran sadece bir İsrail sorunu değil, aynı zamanda hepimize zarar veren bir terör, yıkım ve istikrarsızlık kaynağıdır. İran durdurulmalı” sözleriyle saldırıya karşılık verilmesi gerektiğini ifade etti. İran ve İsrail arasında gerilim tırmanırken, iki devlet arasında su yollarında gayriresmî bir savaşın yaşandığı düşünülüyor. Daha önce de İran donanmasına ait en büyük gemi olan Hark, benzer lokasyonlarda batırılmış, İran kaynakları geminin İsrail tarafından saldırıya uğradığını iddia etmişti.

REKLAM

DÜNYA Riyad’dan darbeye tam destek