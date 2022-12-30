Dünya İran Devrim Muhafızları Ordusudan İsraile tehdit En ufak bir hatada yok ederiz
ORTADOĞU

İran Devrim Muhafızları Ordusu'dan İsrail'e tehdit: En ufak bir hatada yok ederiz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, İran'a yönelik askeri bir müdahaleye hiçbir ülkenin cesaret edemeyeceğini belirterek, "En ufak bir hatada işgalci siyonist İsrail rejimini yok ederiz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İran Devrim Muhafızları Ordusudan İsraile tehdit: En ufak bir hatada yok ederiz
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, İran'ın Gazvin kentinde katıldığı bir programda ülkedeki gösteriler ve İran'a yönelik askeri tehditler hakkında konuştu.

Ülkede Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan gösterileri "düşmanın ayaklanması" olarak adlandıran Şerif, "Komala, Halkın Münafıkları, Ceyşul Adl ve diğer terör örgütleri ülkede kargaşa ve kaos çıkartmaya çalıştılar. İran'ın 44 yıllık sermayesini yok etmeyi ve ülkeyi bölmeyi hedeflediler. Diğer yandan Batılı ülkeler ayaklanmalara destek veriyorlar. Almanya Başbakanı İranlı tanınmış bir futbolcu ile görüşerek sözde İran'ı özgürleştireceğini sanıyor. Yine Fransa Cumhurbaşkanı İranlı bir gazeteci ile bir araya gelerek ülkeye özgürlük getireceğini hayal ediyor. İşte düşmanlarımız bu kadar acizler" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E TEHDİT

İran'ın Ortadoğu'da ABD ve İsrail ile karşı karşıya olduğunu ve bu ülkeler ile mücadele ettiğini vurgulayan Şerif, İran'ın askeri kapasitesinin geliştiğini ve bunun ABD için bir tehdit anlamına geldiğini söyledi.

  • Şerif, İran'a yönelik askeri bir müdahaleye hiçbir ülkenin cesaret edemeyeceğini belirterek, "En ufak bir hatada işgalci siyonist İsrail rejimini yok ederiz" dedi.

Şerif, "Bugün düşmanımız iyi bir durumda değil ve biz her anlamda onlardan üstün durumdayız. Bu sahaya da yansıyan bir gerçeklik ve bu nedenle bölgesel ilerleyişimizi sonlandırmamız için bize yalvarıyorlar. Örneğin, biz Rusya'ya insansız hava aracı vermedik ancak onlar ısrarla Rusya'ya bu silahları verdiğimizi ve savaşın seyrini değiştirdiğimizi söylüyorlar. Daha düne kadar İslam Cumhuriyetini bilim ve teknolojiden uzak bir ülke olarak görüyorlardı. Şimdi Rusya'ya İHA ve nokta atışlı füzeler vermemiz gerektiğini söylüyorlar" şeklinde konuştu.

İsrail'den İran çağrısı: Baskı yapılsın
DÜNYA
İsrail'den İran çağrısı: Baskı yapılsın

İsrail’in hedefi 4 nükleer tesis: İran’a saldırı planlarında detaylar netleşiyor
DÜNYA
İsrail’in hedefi 4 nükleer tesis: İran’a saldırı planlarında detaylar netleşiyor
Yeniden düzenlendi

Yeniden düzenlendi

​EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli karar.
Süper Ligin dikkat çeken ismi veda etti

Süper Lig'in
dikkat çeken ismi veda etti

​Sivasspor'dan neden ayrıldığını basın toplantısında açıkladı.
Yarın açıklanacak

​Dünya basını, Ronaldo'nun yeni takımını duyurdu.

'Samimiyse gelsin anayasal düzenleme yapalım.'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını destekliyoruz.

Restorandaki patlamada 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de bir ilk

Bu salıncağa binmek yürek istiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.