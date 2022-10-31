İran Mahsa Amini protestolarına katılan bine yakın kişiyi yargılayacak

İran’da toplumsal kargaşa yaratmakla suçlanan yaklaşık bin kişi bu hafta halka açık davalarda yargılanacak.

22 yaşındaki Mahsa Amini’nin geçen ay “uygunsuz kıyafet giymesi” nedeniyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp 16 Eylül’de hayatını kaybetmesi üzerine İran genelinde kitlesel sokak eylemleri meydana gelmişti. Eylemler, 1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana İranlı dini liderlere karşı en büyük başkaldırılardan biri oldu.

İran Devrim Muhafızları’nın komutanı, protestocuların sokağa çıkmamaları için Cumartesi günü uyarmıştı.

İranlı yetkililer, eylemlerin arkasında İran İslam Cumhuriyeti’nin düşmanlarının olduğunu savunuyor. Toplumun birçok kesiminin bir araya geldiği eylemlerde öğrenciler ve kadınlar ön saflarda yer alıyor, tepki olarak başörtülerini ateşe veriyor.

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İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, Tahran başyargıcı, “son günlerdeki eylemlerde güvenlik görevlilerine saldırma veya onları şehit etme ve kamu malını kundaklama gibi sabotaj eylemlerini gerçekleştiren” yaklaşık bin kişinin davalarının bu hafta Devrim Mahkemeleri’nde, halka açık şekilde görüleceğini belirtti.

İran hükümeti, eylemleri bastırmak için sert müdahalelerde bulunurken, aktivistlerce yönetilen HRANA haber ajansı Cumartesi günkü haberinde, protestolarda şu ana kadar 44’ü reşit olmayan 283 eylemcinin hayatını kaybettiğini belirtti. Eylemlerde 34 civarında güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.

DÜNYA İran'dan Mahsa Amini açıklaması: Ölümü darptan kaynaklanmadı