Dünya İran Mahsa Amini protestolarına katılan bine yakın kişiyi yargılayacak
ORTADOĞU

İran Mahsa Amini protestolarına katılan bine yakın kişiyi yargılayacak

İran’da toplumsal kargaşa yaratmakla suçlanan yaklaşık bin kişi bu hafta halka açık davalarda yargılanacak. 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin geçen ay “uygunsuz kıyafet giymesi” nedeniyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp 16 Eylül’de hayatını kaybetmesi üzerine İran genelinde kitlesel sokak eylemleri meydana gelmişti. Eylemler, 1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana İranlı dini liderlere karşı en büyük başkaldırılardan biri oldu. İran Devrim Muhafızları’nın komutanı, protestocuların sokağa çıkmamaları için Cumartesi günü uyarmıştı.

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Haber Merkezi Diğer
İran Mahsa Amini protestolarına katılan bine yakın kişiyi yargılayacak
İran

İran’da toplumsal kargaşa yaratmakla suçlanan yaklaşık bin kişi bu hafta halka açık davalarda yargılanacak.

22 yaşındaki Mahsa Amini’nin geçen ay “uygunsuz kıyafet giymesi” nedeniyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp 16 Eylül’de hayatını kaybetmesi üzerine İran genelinde kitlesel sokak eylemleri meydana gelmişti. Eylemler, 1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana İranlı dini liderlere karşı en büyük başkaldırılardan biri oldu.

İran Devrim Muhafızları’nın komutanı, protestocuların sokağa çıkmamaları için Cumartesi günü uyarmıştı.

İranlı yetkililer, eylemlerin arkasında İran İslam Cumhuriyeti’nin düşmanlarının olduğunu savunuyor. Toplumun birçok kesiminin bir araya geldiği eylemlerde öğrenciler ve kadınlar ön saflarda yer alıyor, tepki olarak başörtülerini ateşe veriyor.

İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, Tahran başyargıcı, “son günlerdeki eylemlerde güvenlik görevlilerine saldırma veya onları şehit etme ve kamu malını kundaklama gibi sabotaj eylemlerini gerçekleştiren” yaklaşık bin kişinin davalarının bu hafta Devrim Mahkemeleri’nde, halka açık şekilde görüleceğini belirtti.

İran hükümeti, eylemleri bastırmak için sert müdahalelerde bulunurken, aktivistlerce yönetilen HRANA haber ajansı Cumartesi günkü haberinde, protestolarda şu ana kadar 44’ü reşit olmayan 283 eylemcinin hayatını kaybettiğini belirtti. Eylemlerde 34 civarında güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.

İran'dan Mahsa Amini açıklaması: Ölümü darptan kaynaklanmadı
DÜNYA
İran'dan Mahsa Amini açıklaması: Ölümü darptan kaynaklanmadı

İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: Ölüm darp kaynaklı değil
FOTOĞRAF 21
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İran, ülke çapında protestolara neden olan Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin yeni görüntüler yayınladı.
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13 Eylül'de çekilen güvelik kamerası görüntülerinde, Mahsa Amini, diğer kadınlarla birlikte, ahlak polisi minibüsünden inip, polis eşliğinde \"eğitim sınıfına\" götürülüyor.

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Eğtitim sınıfına girdikten sonra Amini'nin koltuklardan birine oturduğu görülüyor.

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28 dakika sonra yerinden kalkan Amini, bir kadın ahlak polisi ile konuşurken fenalaşıyor.

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Fenalaşan Amini'nin ellerini yüzüne doğru kapatarak yere yığıldığı görülüyor.

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Olay yerine gelen bir sağlık görevlisi ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor.

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10 dakika sonra ilk yardım ekipleri geliyor.

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Amini, kalp masajı yapılarak ambulansa taşınıyor ve hastaneye kaldırılıyor.

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İran bu görüntüleri Amini'nin gözaltında şiddet görmediğine dair kanıt olarak ileri sürdü.

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Mahsa Amini'nin ölümüyle ilgili olaraksa adli tıp kurumundan da açıklama geldi.

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Açıklamada Amini'nin ölümünün gözaltında şiddetten kaynaklanmadığı öne sürüldü.

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22 yaşındaki Mahsa Amini'nin beyin hipoksisinin neden olduğu çoklu organ yetmezliğinden öldüğü belirtildi.

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22 yaşındaki Mahsa Amini Tahran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

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Karakolda aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Amini, 3 gün sonra 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Amini'nin ölümüyle başlayan eylemler yönetim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

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İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: Ölüm darp kaynaklı değil
İran'da yönetim karşıtı protestoların fitilini ateşleyen Mahsa Amini'nin ölümüyle ilgili yeni görüntüler paylaşıldı. İran devlet televizyonu, Amini'nin fenalaştığı günün güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. İran Adli Tıp Kurumu da Amini'nin ölümünün darptan kaynaklanmadığını belirtti.
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