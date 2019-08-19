Dünya İran tankeri Adrian Derya 1 Cebelitarıktan ayrıldı
AVRUPA

İran tankeri Adrian Derya 1 Cebelitarık’tan ayrıldı

İran tankeri Adrian Derya 1 Cebelitarık’tan ayrıldı

İngiltere, İran tankeri eski adıyla Grace 1 olan Adrian Derya 1'in Cebelitarık'tan ayrıldığını açıkladı. İran'ın Londra Büyükelçisi Baidinejad, “İran’ın petrol tankerinin nihayet Cebelitarık'ta 45 gün alıkonulduktan sonra, uluslararası sulara açılmaya başladığını onaylıyoruz” dedi. İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz'da İran tankerini alıkoyduğunu duyurmuştu. İran da 19 İngiltere bandralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini 19 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına uymadığını gerekçe göstererek alıkoymuştu.

Haber Merkezi DHA
Adrian Derya 1.
Adrian Derya 1.

İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, İran tankeri Adrian Derya 1’in Cebelitarık’tan ayrıldığını açıkladı.

  • İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, İran tankeri Adrian Derya 1’in (eski adıyla Grace 1) Cebelitarık’tan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Baidinejad, “İran’ın petrol tankerinin nihayet Cebelitarık'ta 45 gün alıkonulduktan sonra, uluslararası sulara açılmaya başladığını onaylıyoruz” dedi.

Londra Büyükelçisi, tankerin Cebelitark'tan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

'Cebelitarık'tan ayrılacağını duyurmuştu'

Baidinejad, daha önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Perşembe günü 'alıkoymanın kaldırılmasından' bu yana gemideki tüm mürettebatın konuşlandırılması için gün boyu çaba sarf edildi. Koordinatörle olan temaslar an ve an takip ediliyor. Geminin bu gece yola çıkması bekleniyor ve iki uzman mühendislik ekibi Cebelitarık'tan farklı rotalarda geliyor” dedi.


Cebelitarık ABD'nin alıkoyma istediğini reddetmişti

Cebelitarık Hükümeti, ABD’nin İran tankerini alıkoyma isteğini, Avrupa Birliği yasalarına uymadığı gerekçesiyle reddettiğini, “Merkezi Otoritenin talep edilen emirleri yerine getirememesi, Avrupa Birliği hukukunun işleyişinin ve AB ve ABD'deki İran'a uygulanan yaptırım rejimlerindeki farklılıkların bir sonucudur” açıklamasıyla duyurmuştu.

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