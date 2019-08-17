Cebelitarık İran gemisini serbest bıraktı ABD yakalama kararı çıkardı

Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, İran gemisi Grace 1’i aldıkları güvenceler sonrasında serbest bıraktıklarını açıkladı.

Süreci başından beri değerlendiren Başbakan, 4 Temmuz günü, ham petrol taşıyan İran gemisi Grace 1’in, Suriye’de Esed rejimine gönderilmek üzere Cebelitarık suları üzerinde olduğunu ve AB yaptırımları gereği gemiye el konulduğunu belirtti. Daha sonra 19 Temmuz’da Londra’da İranlı yetkililerle bir araya geldiğini ifade eden Picardo, gemiye el konulmasının sebebinin Avrupa Birliği’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları olduğunu İranlı yetkililere anlattığını söyledi.

Görüşmelerin yapıcı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Başbakan Picardo, geminin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için İranlı yetkililerle sürekli irtibat halinde olduklarını kaydetti. Picardo, kargo sahibinin Ulusal İran Petrol şirketi olduğunun doğrulandığını ve geminin İran bayrağı altında tekrardan sigortalandığını belirtti.

13 Ağustos’ta İran Cumhuriyeti’nden, Grace 1’in serbest bırakılmasıa halinde Avrupa Birliği yaptırımlarına tabi bir varlık olmayacağına dair yazılı bir güvence alındığını söyleyen Başbakan, bu güvenceyi memnuniyetle kabul ettiğini belirtti. Başbakan aynı zamanda, bu güvencenin, Suriye’deki Esed rejimini 140 milyon dolardan fazla değere sahip ham petrolden mahrum bırakacak etkiye sahip olduğunu hatırlattı.

ABD yakalama kararı çıkardı

ABD Adalet Bakanlığı Cebelitarık özerk yönetimi tarafından Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan 'Grace 1' petrol tankeri hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Anlaşması'nın ihlal edildiğinin iddia edildiği belgede, tankerin ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yardım ettiği ve yasadışı bir şekilde Suriye'ye yardım etmeye çalıştığı öne sürüldü.

İran serbest bırakılması için talepte bulunmuştu

İran İslam Cumhuriyeti'nin, Yaptırımlar Yasası gereği geminin serbest bırakılması için talepte bulunduğunu vurgulayan Picardo, aldıkları güvencelerin ışığında Grace 1’in daha fazla gözaltında tutulmasının makul bir gerekçesinin olmadığını söyledi.

REKLAM

ABD'nin geminin serbest bırakılmaması gerektiği ile ilgi açıklamasına da değinen Picardo, “Ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı’nın geminin alıkonulması için yeni bir yasal prosedür başlatılmasını istedi. Bu kovuşturma talebi, objektif ve yasal olan adli makamlarımız için bir sorundur” dedi. Başbakan, Cebelitarık’ın, Akdeniz'e girişin korunmasında ve AB yaptırımlarının uygulanmasında üstlendiği rolle gurur duyması gerektiğini vurguladı.

Grace 1'in adı Adrian Darya olacak

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Deniz İşleri'nden Sorumlu Yardımcısı Celil İslami, tankerin isminin değiştirileceğini duyurmuştu.

İslami, "Sahibinin talebi doğrultusunda Grace 1 petrol tankerine İran bayrağı takılıp ismi de Adrian Darya olarak değiştirildikten sonra Akdeniz’de yol almaya hazırlanacak" dedi.