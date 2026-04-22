İran Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine ateş açtı

09:2722/04/2026, Çarşamba
AA
İran güçleri uyarıyı dinlemeyen gemiyi vurdu.
Umman Denizi’nde tansiyon yükseldi. İran güçleri, uyarılara uymadığı gerekçesiyle bir konteyner gemisine ateş açtı, olayda can kaybı yaşanmazken gemide ciddi hasar oluştu.

İran güçlerinin, Umman Denizi’nde "uyarıları dikkate almadığı" gerekçesiyle bir konteyner gemisine ateş açtığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine "uyarıları dikkate almadığı" gerekçesiyle İran güçlerince ateş açıldığı belirtildi.

Öte yandan İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine ateş açıldığı doğrulandı.

Mürettebattın durumunun iyi olduğu ancak açılan ateş sonucunda gemide ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.



#İran
#İran Silahlı Kuvvetleri
#Umman Denizi
EMEKLİLERE ÖTV’SİZ ARABALAR 2026 | Emekliye ÖTV'siz Araç Düzenlemesi Meclis'ten Geçti Mi, Ne Zaman Onaylanacak?