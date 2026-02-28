İran'a yönelik siber saldırılar düzenleniyor: İnternet bağlantısı yok

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.
Terör devleti İsrail ve ABD İran'a saldırı başlattı. İran’da internet kesintileri artarken İsrail basını İran'a yönelik siber saldırılar da düzenlendiğini bildirdi.
ABD ile nükleer müzakereler devam ederken soykırımcı İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırı başlattı.
Tahran'da şiddetli bir patlama yaşanırken ilk hedefin Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi olduğu öğrenildi.
İran’da internet kesintileri hızla artarken İsrail basını İran'a yönelik siber saldırılar da düzenlendiğini bildirdi.
#iran
#israil
#internet