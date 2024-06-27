İran'da 2 aday bir gün kala Cumhurbaşkanlığı yarışından çekildi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 ismin adaylıktan çekilmesi sonrası seçim yarışı 4 aday arasında devam edecek. Muhafazakar cephede eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yer alırken, reformist cephede Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan tek aday olarak devam ediyor. Seçimlere bir gün kala Celili ve Kalibaf arasında bir anlaşmanın sağlanması ve bir ismin daha adaylıktan çekilmesi bekleniyor.