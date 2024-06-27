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İran'da 2 aday bir gün kala Cumhurbaşkanlığı yarışından çekildi

İran'da 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine son bir gün kala iki aday yarıştan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

13:36 - 27/06/2024 Perşembe
IHA
Emir Hüseyin Kadızade Haşimi - Ali Rıza Zakani
Emir Hüseyin Kadızade Haşimi - Ali Rıza Zakani

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine son bir gün kala iki muhafazakar aday seçimlerden çekilme kararı aldı.

Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Emir Hüseyin Kadızade Haşimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geride kalan 3 muhafazakar adayın birleşmesi için böyle bir karar aldığını belirterek,
"Devrim güçlerinin birliğini korumak amacıyla ve bazı alimlerin talebiyle adaylıktan çekiliyorum"
dedi.

Diğer aday Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ise yaptığı açıklamada,
"Yasal rekabet süresinin sonuna kadar kaldım ancak Reisi'nin yolunu devam ettirmek her şeyden daha önemli. Celili ve Kalibaf'tan talebim birlik olmaları, devrimci güçlerin taleplerini karşılıksız bırakmamaları ve üçüncü Ruhani hükümetinin kurulmasını engellemeleri. Sevgili halka ve destekçilere minnettarım ve eleştiriden korkmuyorum"
ifadelerini kullandı.

İran yarın sandık başına gidecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen Anayasayı Koruyucular Konseyi toplantısında 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı.


  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 ismin adaylıktan çekilmesi sonrası seçim yarışı 4 aday arasında devam edecek. Muhafazakar cephede eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yer alırken, reformist cephede Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan tek aday olarak devam ediyor. Seçimlere bir gün kala Celili ve Kalibaf arasında bir anlaşmanın sağlanması ve bir ismin daha adaylıktan çekilmesi bekleniyor.


#İran
#Seçim
#Emir Hüseyin Kadızade Haşimi
#Ali Rıza Zakani
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