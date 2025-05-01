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İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

13:281/05/2025, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesinde, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle 23 kişi hafif şekilde yaralandı

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.


23 kişi yaralandı


Rezevi Horasan eyaletinin Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı köylerde küçük çaplı hasar meydana geldiği ve depremde 23 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.




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