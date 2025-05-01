İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesinde, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle 23 kişi hafif şekilde yaralandı
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.
23 kişi yaralandı
23 kişi yaralandı
Rezevi Horasan eyaletinin Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı köylerde küçük çaplı hasar meydana geldiği ve depremde 23 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
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