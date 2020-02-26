Dünya İranda 55 milyondan fazla stoklanmış maske ele geçirildi
ORTADOĞU

İran'da 5.5 milyondan fazla stoklanmış maske ele geçirildi

Koronavirüsle mücadele eden İran'ın başkenti Tahran'da karaborsacılar tarafından stoklanmış ve bazıları gerekli sağlık koşullarını taşımayan 5.5 milyonun üzerinde maske ele geçirildi. Yetkililer, stoklanmış maskelerin, halka dağıtılmak üzere tıp fakültelerine gönderileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen maskeler, halka dağıtılacak.
Ele geçirilen maskeler, halka dağıtılacak.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında başı çeken İran'ın başı karaborsacılarla dertte. 15 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının her geçen gün arttığı ülkede yapılan denetimlerde, onlarca depoda fırsatçılar tarafından stoklanmış, bazıları gerekli sağlık koşullarını taşımayan 5,5 milyonun üzerinde maske ele geçirildiğini belirtti.

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Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, olayla irtibatlı 3 kişinin gözaltına alındığını belirtirken, sağlıksız koşullarda maske üreten 3 fabrikanın da kapatıldığını duyurdu. Ayrıca Rahimi, "Ele geçirilen stoklanmış maskeler, halka dağıtılmak üzere tıp fakültelerine gönderilecek" dedi.

Vaka sayısı her geçen gün artıyor

  • İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, tespit edilen vaka sayısının ise 95'e yükseldiğini duyurmuştu. Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi de kendisinde Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

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Çin'de ürkütücü korona virüs tatbikatı
Çin'in Henan Eyaleti'nde güvenlik güçleri Korona virüs tatbikatı gerçekleştirdi. Kontrol sırasında virüs tespit edilen bir kişinin polisle işbirliği yapmaması halinde uygulanacak prosedürün görüntüleri Çin polisi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Rutin kontroller sırasında virüs tespit edilen bir sürücüden aracından çıkması isteniyor. Videoda araçtan inerek polise karşı gelen sürücü Çin'in SWAT ekipleri tarafından başına file geçirilerek etkisiz hale getiriliyor.

Ruhani'den fırsatçılara uyarı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, maskelerin stoklandığına ilişkin haberler üzerine, "Kimse bu olayı kötüye kullanmamalı. Halk bir hap, deterjan, dezenfekte edici jel ya da maskeye ihtiyaç duyduğu için bunu suistimal etmemeliyiz. Halkın zor günler için sakladığı paraya göz dikilmemelidir." diye konuşmuştu.

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