Dünya İranda bilanço ağırlaşıyor Koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha can verdi
ORTADOĞU

İran'da bilanço ağırlaşıyor: Koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha can verdi

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan İran'da ölü sayısı her geçen gün daha da artıyor. 8 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı ülke genelinde 34'e, vaka sayısı da 388'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Dünya genelinde koronavirüs görülen vaka sayısı 82 bini geçti.
Dünya genelinde koronavirüs görülen vaka sayısı 82 bini geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, basına yaptığı açıklamada, son belirlemelere göre ülke genelinde Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini belirtti.

Bir günde 8 kişi

Dünden bu yana ölü sayısında 8, vaka sayısında 143 artış olduğunu kaydeden Cihanpur, 73 kişinin iyileştiğini söyledi. Vaka sayısında en fazla artışın Tahran ve Gilan eyaletlerinde görüldüğünü aktaran Cihanpur, virüse yakalananların ortalama 50, hayatını kaybedenlerin de 60 yaşında olduğunu ifade etti.

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Meclis'e de sıçradı

İran'da koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 6 milletvekili de bulunuyor.

Koronavirüs salgını ölüm saçıyor
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Koronavirüs salgını ölüm saçıyor
Salgın nedeniyle bir günde 242 kişi öldü. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 1400'e ulaştı. Hasta sayısı 60 bini geçiyor. Virüs durdurulmazsa dünya nüfusunun yüzde 60'ına bulaşabilir.


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