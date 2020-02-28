İran'da bilanço ağırlaşıyor: Koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha can verdi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, basına yaptığı açıklamada, son belirlemelere göre ülke genelinde Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini belirtti.

Bir günde 8 kişi

Dünden bu yana ölü sayısında 8, vaka sayısında 143 artış olduğunu kaydeden Cihanpur, 73 kişinin iyileştiğini söyledi. Vaka sayısında en fazla artışın Tahran ve Gilan eyaletlerinde görüldüğünü aktaran Cihanpur, virüse yakalananların ortalama 50, hayatını kaybedenlerin de 60 yaşında olduğunu ifade etti.

DÜNYA İran'ın 23 eyaletinde koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak

Meclis'e de sıçradı

İran'da koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 6 milletvekili de bulunuyor.



