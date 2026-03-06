'İran'da en az 160 çocuğun öldüğü okulu ABD vurdu'

Amerikalı askeri müfettişlerin yürüttüğü soruşturma kapsamında ilk kanıtların, İran'da bir okula düzenlenen ve 160'tan fazla çocuğun ölümüne neden olan saldırının sorumlusunun ABD güçleri olabileceğini ortaya koyduğu açıklandı.
İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Amerikalı iki yetkili, ABD ve İsrail'in İran'a başlattıkları savaşın ilk gününde Minab'daki bir kız okuluna düzenlenen ve 160'tan fazla çocuğun ölümüyle sonuçlanan saldırıya dair yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi.
Haber7'nin haberine göre yetkililer, ABD askeri müfettişlerinin, saldırının sorumlusunun ABD güçleri olmasının yüksek ihtimal olduğunu söyledi. Yetkililer ayrıca, soruşturmanın devam ettiğini, nihai sonucun beklenmesi gerektiğini belirterek, ABD'yi sorumluluktan kurtaracak ve olayda başka bir sorumlu tarafı işaret edecek yeni kanıtların ortaya çıkma olasılığının olduğunu kaydetti. Soruşturmanın ne kadar süreceğine dair ise bilgi verilmedi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçen gün yaptığı açıklamada, ABD ordusunun olayı soruşturduğunu doğrulamıştı. Hegseth, "Bu konuyu soruşturuyoruz. Elbette biz asla sivil hedefleri hedef almayız. Ancak konuyu inceliyor ve soruşturuyoruz." dedi.