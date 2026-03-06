'İran'da en az 160 çocuğun öldüğü okulu ABD vurdu'

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Amerikalı iki yetkili, ABD ve İsrail'in İran'a başlattıkları savaşın ilk gününde Minab'daki bir kız okuluna düzenlenen ve 160'tan fazla çocuğun ölümüyle sonuçlanan saldırıya dair yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi.

Haber7'nin haberine göre yetkililer, ABD askeri müfettişlerinin, saldırının sorumlusunun ABD güçleri olmasının yüksek ihtimal olduğunu söyledi. Yetkililer ayrıca, soruşturmanın devam ettiğini, nihai sonucun beklenmesi gerektiğini belirterek, ABD'yi sorumluluktan kurtaracak ve olayda başka bir sorumlu tarafı işaret edecek yeni kanıtların ortaya çıkma olasılığının olduğunu kaydetti. Soruşturmanın ne kadar süreceğine dair ise bilgi verilmedi.