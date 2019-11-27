İran'da internete erişim engeli kısmen kalktı: 16 Kasım'dan bu yana devam ediyordu

İran'da internete gelen erişim yasağı kısmen kalktı, bazı bölgelerde ise hala erişim problemi yaşanıyor.

İran'da benzin zammına karşı gösterilerin başladığı 16 Kasım'dan bu yana devam eden internete erişim engeli sabit hatlardan sonra cep telefonlarında da kısmen kaldırıldı.

Ülke genelinde 23 Kasım'da sabit hatlarda erişim engelinin kaldırılmasının ardından bugün de Tahran (batı tarafı hariç), Kum, Merkezi, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Hürmüzgan, Doğru Azerbaycan, Buşehr gibi eyaletlerde mobil hatlardan da internete girilebildiği belirtildi.

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Hala bölgenin tamamında internet erişimi sağlanabilmiş değil

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Tebriz'de yaptığı açıklamada, gösterilerin ardından güvenlik nedeniyle kesilen internet erişiminin ülkenin büyük bölümünde sağlanabildiğini, geriye kalan bölgelerde de kısa sürede internetin açılacağını ifade etti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

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