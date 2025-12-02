Yeni Şafak
İran’da karısını öldüren kişi halk önünde idam edildi

İran’da karısını öldüren kişi halk önünde idam edildi

12:572/12/2025, Salı
AA
İran'ın Simnan eyaletinde, eşini öldürme suçlamasıyla yargılanarak idama mahkum edilen adamın cezası halkın önünde infaz edildi.

İran devlet televizyonuna göre, Simnan Yargı Başkanı Muhammed Sadık Ekberi konuya ilişkin bilgi verdi.

Kısas cezası verildi

Ekberi,
"Eşini boğarak kasten öldürmekten suçlu bulunan bir erkeğe verilen kısas cezası, mağdur yakınlarının talebi üzerine ve tüm yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından bu sabah Simnan kentinde halkın önünde infaz edildi."
dedi.

İranlı yetkili, 2020 yılında yaşanan olayın bir sağlık merkezinin ihbarıyla ortaya çıktığını, uzman ekipler tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda söz konusu adamın eşini kasten öldürdüğünün ortaya çıktığını ifade etti.


