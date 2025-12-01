Süper Lig 14. hafta puan durumu: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanı kaç? İşte güncel tablo

Süper Lig'in 14. haftası bu akşam oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbi maçıyla tamamlandı. Kıran kırana geçen derbi mücadelesi 1-1'lik skor ile tamamlanırken, futbolseverler de güncel puan durumunu araştırmaya başladı. İşte GS-FB derbi maçının ardından oluşan güncel puan durumu tablosu.
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı bu akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla tamamlandı. Lig'de zirvede yer alan Galatasaray bu akşam oynanan ve 1-1'lik beraberlikle tamamlanan derbi maçının ardından puanını 33'e yükseltti. Liderin yakın takipçisi Fenerbahçe ise bu sonuçla 32 puana çıkarak takibini sürdürdü. İşte Süper Lig'de 14. haftanın sonuçları ve güncel puan durumu.
DERBİDE KAZANAN YOK
Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi, Leroy Sane ve Jhon Duran'ın karşılıklı golleri ile 1-1'lik skorla tamamlandı. Bu sonuç ile iki ezeli rakibin zirve yarışı sürüyor.
SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Kocaelispor 1 - 0 Gençlerbirliği
Çaykur Rizespor 0 - 1 Zecorner Kayserispor
Gaziantep FK 1 - 2 İKAS Eyüpspor
Kasımpaşa 1 - 3 RAMS Başakşehir
Trabzonspor 3 - 1 TÜMOSAN Konyaspor
Hesap.com Antalyaspor 1 - 2 Göztepe
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 0 - 2 Beşiktaş
Samsunspor 1 - 1 Corendon Alanyaspor
Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray
Fenerbahçe’nin galibiyet serisi derbide sona erdi
Fenerbahçe, derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler derbiye 5 maçlık galibiyet serisiyle çıkarken, bugün aldığı sonuçla bu seri de sona ermiş oldu. Kanarya, 5 Ekim’de Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı maç sonrası Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında hanesine 15 puan yazdırdı. Derbide sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, puanını 32’ye çıkardı.