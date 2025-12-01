Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig 14. hafta puan durumu: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanı kaç? İşte güncel tablo

Süper Lig 14. hafta puan durumu: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanı kaç? İşte güncel tablo

22:161/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Süper Lig 14. hafta puan durumu
Süper Lig 14. hafta puan durumu

Süper Lig'in 14. haftası bu akşam oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbi maçıyla tamamlandı. Kıran kırana geçen derbi mücadelesi 1-1'lik skor ile tamamlanırken, futbolseverler de güncel puan durumunu araştırmaya başladı. İşte GS-FB derbi maçının ardından oluşan güncel puan durumu tablosu.

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı bu akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla tamamlandı. Lig'de zirvede yer alan Galatasaray bu akşam oynanan ve 1-1'lik beraberlikle tamamlanan derbi maçının ardından puanını 33'e yükseltti. Liderin yakın takipçisi Fenerbahçe ise bu sonuçla 32 puana çıkarak takibini sürdürdü. İşte Süper Lig'de 14. haftanın sonuçları ve güncel puan durumu.


DERBİDE KAZANAN YOK

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi, Leroy Sane ve Jhon Duran'ın karşılıklı golleri ile 1-1'lik skorla tamamlandı. Bu sonuç ile iki ezeli rakibin zirve yarışı sürüyor.

SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Kocaelispor 1 - 0 Gençlerbirliği

Çaykur Rizespor 0 - 1 Zecorner Kayserispor

Gaziantep FK 1 - 2 İKAS Eyüpspor

Kasımpaşa 1 - 3 RAMS Başakşehir

Trabzonspor 3 - 1 TÜMOSAN Konyaspor

Hesap.com Antalyaspor 1 - 2 Göztepe

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 0 - 2 Beşiktaş

Samsunspor 1 - 1 Corendon Alanyaspor

Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray


Fenerbahçe’nin galibiyet serisi derbide sona erdi

Fenerbahçe, derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler derbiye 5 maçlık galibiyet serisiyle çıkarken, bugün aldığı sonuçla bu seri de sona ermiş oldu. Kanarya, 5 Ekim’de Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı maç sonrası Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında hanesine 15 puan yazdırdı. Derbide sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, puanını 32’ye çıkardı.



#galatasaray
#fenerbahçe
#süper lig
#fenerbahçe galatasaray derbi
#14 hafta
#puan durumu
#lig tablosu
#futbol
#derbi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sadece lise mezunu olmak yeterli: Dünyasının en yeni mesleği yılda 5 milyon TL kazandırıyor