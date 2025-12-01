Süper Lig 14. hafta puan durumu: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanı kaç? İşte güncel tablo

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı bu akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla tamamlandı. Lig'de zirvede yer alan Galatasaray bu akşam oynanan ve 1-1'lik beraberlikle tamamlanan derbi maçının ardından puanını 33'e yükseltti. Liderin yakın takipçisi Fenerbahçe ise bu sonuçla 32 puana çıkarak takibini sürdürdü. İşte Süper Lig'de 14. haftanın sonuçları ve güncel puan durumu.





DERBİDE KAZANAN YOK

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi, Leroy Sane ve Jhon Duran'ın karşılıklı golleri ile 1-1'lik skorla tamamlandı. Bu sonuç ile iki ezeli rakibin zirve yarışı sürüyor.

SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Kocaelispor 1 - 0 Gençlerbirliği

Çaykur Rizespor 0 - 1 Zecorner Kayserispor

Gaziantep FK 1 - 2 İKAS Eyüpspor

Kasımpaşa 1 - 3 RAMS Başakşehir

Trabzonspor 3 - 1 TÜMOSAN Konyaspor

Hesap.com Antalyaspor 1 - 2 Göztepe

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 0 - 2 Beşiktaş

Samsunspor 1 - 1 Corendon Alanyaspor

Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray





Fenerbahçe’nin galibiyet serisi derbide sona erdi

Fenerbahçe'nin galibiyet serisi derbide sona erdi

Fenerbahçe, derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler derbiye 5 maçlık galibiyet serisiyle çıkarken, bugün aldığı sonuçla bu seri de sona ermiş oldu. Kanarya, 5 Ekim'de Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı maç sonrası Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında hanesine 15 puan yazdırdı. Derbide sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, puanını 32'ye çıkardı.








