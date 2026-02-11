Yeni Şafak
İran’dan ABD’ye net mesaj: Müzakereler sadece nükleer dosya üzerinden yürür

09:3311/02/2026, Çarşamba
DHA
İran: ABD görüşmelerin yalnızca nükleer meseleyle ilgili olması gerektiği sonucuna vardı
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, “Amerikan tarafı, görüşmelerin yalnızca nükleer meseleyle ilgili olması gerektiği sonucuna vardı” dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Umman'daki ziyareti sırasında ülke basınına, ABD ile müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Laricani, görüşmelerin yalnızca nükleer meseleye odaklandığını ve diğer konularda herhangi bir görüşme yapılmadığını bildirdi. Laricani, “Bu çerçevede, görüşmelerin odak noktası nükleer meseledir ve Amerikan tarafı görüşmelerin nükleer mesele etrafında yürütülmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Diğer konularda herhangi bir görüşme yapmadık. Bu nedenle, görüşmelerin çerçevesi nükleer meseleye odaklanmıştır” ifadelerini kullandı.


Laricani, müzakerelerin başarılı olabileceğini belirterek, “Sorun çözülebilir. Amerikalıların endişesi İran'ın nükleer silah edinme yolunda ilerlememesi ise bu çözülebilir fakat bunun ötesindeki konular müzakerelere dahil edilirse süreç zorluklarla karşılaşır. Şu anda Amerikan tarafı daha gerçekçi düşünüyor. Geçmişte askeri ve füze konularını nükleer dosyayla ilişkilendiriyorlardı ancak şimdi sadece nükleer konudan bahsediyorlar ki bu rasyonel bir yaklaşım. Askeri konuların nükleer dosyayla hiçbir ilgisi yok” diye konuştu.


ABD'nin, İsrail'in görüşlerinin müzakere yolunu belirlemesine izin vermemesi gerektiğini vurgulayan Laricani, bu durumun ABD'nin çıkarlarına zarar vereceğini söyledi. Laricani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ziyaretinin ve söylemlerinin diplomasiyi krize dönüştürme riski taşıdığını da kaydetti.



#İran
#ABD
#Umman ziyareti
