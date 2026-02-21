Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran'dan AB'ye sert misilleme: Hava ve deniz kuvvetleri 'terörist' ilan edildi

İran'dan AB'ye sert misilleme: Hava ve deniz kuvvetleri 'terörist' ilan edildi

22:3921/02/2026, Saturday
AA
Sonraki haber
İran, AB’nin 'terör örgütü' kararına 'mütekabiliyet' yanıtı verdi.
İran, AB’nin 'terör örgütü' kararına 'mütekabiliyet' yanıtı verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Devrim Muhafızları Ordusu’nu “terör örgütü” olarak tanımasına karşılık dikkat çeken bir adım attı. Yayımlanan bildiride, mütekabiliyet ilkesi gerekçe gösterilerek AB üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin “terörist” ilan edildiği açıklandı. Kararın, AB’nin şubat ayında aldığı ve Kaja Kallas tarafından duyurulan yaptırım kararına yanıt olduğu belirtildi. Taraflar arasındaki gerilimi tırmandıran karşılıklı adımlar, diplomatik krizin daha da derinleşebileceğine işaret etti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin terörist ilan edildiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı, AB üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin terörist ilan edilmesiyle ilgili bildiri yayımladı.

İran'dan AB'ye misilleme

Bildiride, AB üyesi ülkelerin, İran'ın "resmi silahlı kuvvetlerinin bir parçası" olan Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" olarak tanımasına karşılık, AB üyesi devletlere ait hava ve deniz kuvvetlerinin "mütekabiliyet" ilkesi gereği terör örgütü olarak ilan edildiği bilgisi yer aldı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, şubat ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Baskıya yanıtsız kalınamaz." diyerek, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan ettiğini duyurmuştu.



#Avrupa Birliği
#Devrim Muhafızları Ordusu
#hava ve deniz kuvvetleri
#İran
#İran Dışişleri Bakanlığı
#terörist
#üye ülkeler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DÜZENLEME: 12. yargı paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi içeriği ne, hangi maddeler var? İnfaz düzenlemesi