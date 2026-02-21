İran'dan AB'ye sert misilleme: Hava ve deniz kuvvetleri 'terörist' ilan edildi

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Devrim Muhafızları Ordusu’nu “terör örgütü” olarak tanımasına karşılık dikkat çeken bir adım attı. Yayımlanan bildiride, mütekabiliyet ilkesi gerekçe gösterilerek AB üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin “terörist” ilan edildiği açıklandı. Kararın, AB’nin şubat ayında aldığı ve Kaja Kallas tarafından duyurulan yaptırım kararına yanıt olduğu belirtildi. Taraflar arasındaki gerilimi tırmandıran karşılıklı adımlar, diplomatik krizin daha da derinleşebileceğine işaret etti.
İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin terörist ilan edildiğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı, AB üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin terörist ilan edilmesiyle ilgili bildiri yayımladı.
İran'dan AB'ye misilleme
Bildiride, AB üyesi ülkelerin, İran'ın "resmi silahlı kuvvetlerinin bir parçası" olan Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" olarak tanımasına karşılık, AB üyesi devletlere ait hava ve deniz kuvvetlerinin "mütekabiliyet" ilkesi gereği terör örgütü olarak ilan edildiği bilgisi yer aldı.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, şubat ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Baskıya yanıtsız kalınamaz." diyerek, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan ettiğini duyurmuştu.